بازیکنان سپاهان برای لیگ قهرمانان مشکلی ندارند/ همه نتایج به سود ما رقم خورد

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلی که برای 4 بازیکن خارجی این تیم بوجود آمد، اظهار داشت: متاسفانه بعضی ها به این مسائل هیجان اضافی و بی مورد می دهند. طبق اعلام AFC کارت ملی این بازیکنان مشکلاتی داشت که پس از انجام مذاکرات لازم مشخص شد تا 20 فوریه(دوم اسفندماه) برای کامل کردن این مدارک زمان داریم.

وی با بیان اینکه در کشور عراق کارت ملی وجود ندارد، اضافه کرد: ما این موضوع را به AFC اعلام کردیم و مدارک مورد نیاز دیگر را صبح امروز با پست DHL ارسال کردیم و قطعا هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این بازیکنان در لیگ قهرمانان می توانند برای سپاهان به میدان بروند.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه اظهار داشت: خوشبختانه تمام نتایج این هفته لیگ به سود ما رقم خورد و توانستیم در جدول رده بندی صعود کنیم. ضمن اینکه با این شرایط هنوز نسبت به قهرمانی در لیگ برتر ناامید نشده ایم.

وی افزود: قطعا با اضافه شدن خطیبی و تا آغاز لیگ قهرمانان آسیا تیم سپاهان به شرایط ایده آل دست پیدا می کند. همچنین برای دیدار نخست خود برابر الشباب برنامه ریزی جامعی انجام داده ایم تا با شکست این تیم گام نخست را محکم برداریم.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: با همکاری مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان، برنامه های اجرایی ورزشگاه فولادشهر با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند و قطعا تا آغاز لیگ قهرمانان آسیا، این ورزشگاه میزبان خوبی برای آن رقابت ها خواهد بود.