مربی تیم ملی فوتبال ایران در سمینار فیفا سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اریش روته مولر مربی و دستیار اول علی دایی در تیم ملی که پنج شنبه گذشته و پس از دیدار تیم ملی مقابل کره جنوبی راهی آلمان شد، امشب عازم استرالیا خواهد شد تا در سمینار مدرسان فیفا که در شهر سیدنی برگزار می شود، شرکت کند.

مدرس نامدار و بین المللی فیفا در این سمینار که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت، پیرامون تازه ترین یافته ها و دستاوردهای فنی فوتبال به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

مربی 63 ساله تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان سمینار فیفا عازم فرانکفورت آلمان خواهد شد و پس از استراحتی کوتاه اواسط اسفندماه به ایران مراجعت خواهد کرد.