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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

مربی تیم ملی فوتبال ایران در سمینار فیفا سخنرانی می کند

مربی تیم ملی فوتبال ایران در سمینار فیفا سخنرانی می کند

روته مولر مربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای شرکت در سمینار فیفا عازم شهر سیدنی استرالیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اریش روته مولر مربی و دستیار اول علی دایی در تیم ملی که پنج شنبه گذشته و پس از دیدار تیم ملی مقابل کره جنوبی راهی آلمان شد، امشب عازم استرالیا خواهد شد تا در سمینار مدرسان فیفا که در شهر سیدنی برگزار می شود، شرکت کند.

مدرس نامدار و بین المللی فیفا در این سمینار که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت، پیرامون تازه ترین یافته ها و دستاوردهای فنی فوتبال به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

مربی 63 ساله تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان سمینار فیفا عازم فرانکفورت آلمان خواهد شد و پس از استراحتی کوتاه اواسط اسفندماه به ایران مراجعت خواهد کرد. 

 

کد مطلب 834411

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