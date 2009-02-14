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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

در سال جاری؛

نیمی از خاویار استحصالی کشور در گلستان تولید شد

نیمی از خاویار استحصالی کشور در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور ماهیان خاویاری گلستان گفت: نیمی از خاویار کشور به میزان سه هزار کیلوگرم طی سال جاری در این استان تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مصطفی عقیلی نژاد عصر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این میزان تولید محصول خاویار در استان 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: به رغم مشکلات موجود، این استان رتبه اول تولید و استحصال خاویار در کشور را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: صید غیرمجاز و کاهش ذخایر ماهیان خاویاری از جمله دلایل کاهش تولید و استحصال خاویار در منطقه است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

عقیلی نژاد بیان داشت: با فروپاشی شوروی صید غیرقانونی ذخایر آبزیان در دریای خزر شدت یافته و اکنون نسل برخی گونه های ارزشمند در حال انقراض است.

وی تصریح کرد: ذخایر آبزیان از مواهب الهی بوده و در اشتغال و تامین معاش نقش بسیارزیادی دارد و برای حفظ این ذخایر باید مدیریت و برنامه ریزی شود.

به گفته عقیلی نژاد، ماهیان خاویاری هم به لحاظ قدمت و هم از نظر قیمت نسبت به سایر گونه های آبزی دارای ارزش و اهمیت بیشتری هستند، بنابراین باید در حفظ این منابع دریایی تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر امورماهیان خاویاری گلستان بیان داشت: برای صیانت و حفظ ذخایر و منایع آبزی و جلوگیری از انقراض نسل برخی گونه ها نیازمند عزم جدی ملی و بین المللی کشورهای حاشیه دریای خزر هستییم.

وی یادآور شد: باید یک تعامل منطقی بین این کشورها درباره جلوگیری از صید غیر مجاز و استفاده بهینه از منابع آبزیان صورت گیرد.

پنج گونه مهم ماهیان خاویاری نظیر فیل ‌ماهی" یا "بلوگا، " قره ‌برون" یا " تاسماهی چالباش" ، چالباش یا " تاسماهی روس "، دراکول یا " ازون ‌برون" در آبهای دریای خزر از جمله سواحل استان گلستان از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار است.

کد مطلب 834420

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