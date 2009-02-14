به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد فیلم "داستان عاشقانه لاواتوری" به کارگردانی کنستانتین برونزیت از روسیه محصول سال 2006 و یکی از بخت‌های اصلی اسکار پویانمایی است. این فیلم تحسین‌شده پیشتر هم برنده 18 جایزه معتبر بین‌المللی شده است.

"مادام توتلی پوتلی" به کارگردانی کریس لاویس محصول 2006 دیگر فیلمی است که نامزد دریافت جایزه بهترین پویانمایی اسکار شده است. این فیلم تاکنون توانسته 39 جایزه بین‌المللی را از آن خود کند. "آن طرفی" اسمیت و فوکز از انگلستان محصول 2008 یکی دیگر از بخت‌های اصلی اسکار پویانمایی است.

علاوه بر این سه فیلم، فیلم‌های برتر جهان در بخش انیمیشن در بخش بین‌الملل جشنواره پویانمایی تهران با هم به رقابت می‌پردازند. برگزیدگان اسکار در بخش‌های مختلف چهارم اسفند معرفی خواهند شد. ششمین جشنواره پویانمایی تهران 11 تا 15 اسفند برگزار می‌شود.