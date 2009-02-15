تدابیر ما هیجانات بازیکنان سرخابی را کنترل کرد/ تماشاگران نمونه بودند

مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : خوشبختانه رعایت الزامات انضباطی از سوی بازیکنان و کادرفنی هر دو تیم باعث شد تا دربی شصت و ششم با حداقل برخوردهای احساسی و درگیری های معمول این مسابقه همراه باشد و کیفیت های فنی دو تیم بیش از مسائل انضباطی در این دیدار بروز و ظهور کند.

شریفی اضافه کرد: کمیته انضباطی پیش از دربی تلاش کرد تا مسائل انضباطی را به بازیکنان دو تیم گوشزد کند و در نشست هم اندیشی با مدیران و کادر فنی جدیت خود را در اجرای تصمیمات انضباطی اعلام و حتی تاکید کرد بازیکنان متخلف تا پایان فصل با محرومیت های سنگین روبرو خواهند شد و چنین رویه ای باعث شد بازیکنان احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند و رفتارهای هیجانی از خود بروز ندهند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه توجیه مناسب الزامات انضباطی برای بازیکنان همواره در کنترل هیجانات کاذب دربی تاثیرگذارخواهد بود ، اظهار داشت : در دیدار اخیر استقلال و پرسپولیس برخلاف دربی های گذشته به جای برخورد با معلول، به عوامل تحریک و بی انضباطی هشدار دادیم و آنها را نسبت به عواقب رفتارشان آگاه کردیم و با اعمال این شیوه شاهد بودیم که حداقل رفتارهای غیر ورزشی و تحریک کننده در این مسابقه از سوی بازیکنان و کادرفنی بروز کرد.

وی با بیان اینکه با الزام منشاء تحریک به رعایت مسائل انضباطی، زمین مسابقه و سکوها از آرامش نسبی برخوردارشد ، تصریح کرد: کادر فنی و بازیکنان دربی از آنجا که می دانستند اعتراض به داور ذاتا تخلف محسوب و جو ورزشگاه را ملتهب می کند در طول مسابقه نهایت همکاری و تعامل را با داور مسابقه و بازیکنان تیم رقیب داشتند بطوری که در این دربی اعتراضی به رای داورصورت نگرفت و به جز یک مورد، درگیری خاصی بین بازیکنان بوجود نیامد که چنین رقابت سالمی در مسابقه حساسی آنهم با قضاوت یک داور ایرانی جای تقدیر دارد.

شریفی در پایان تصریح کرد : این دربی به خوبی نشان داد درصورتی که کادر فنی و بازیکنان به عنوان بازیگران اصلی صحنه مسابقه نسبت به عواقب اعمال و رفتار خود مطلع باشند و بتوانند در شرایط سخت و پرفشار مسابقه رفتارهای خود را کنترل کنند ، هواداران نیز تاثیرپذیری کاملی از اتفاقات داخل زمین دارند و بی جهت زمینه تنش سکوها را فراهم نمی کنند و به همین دلیل دربی اخیر از نظر رفتار تماشاگران نیز در نوع خود نمونه بود.