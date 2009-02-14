تاکید بر لزوم حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین در کنفرانس استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در بیانیه پایانی این کنفرانس آمده است : مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی است نه یک مسئله ملی یا قومی و مقاومت بر ضد اشغالگران، حق مشروع ملت فلسطین است و دفاع از این حق، وظیفه امت اسلامی است.



شرکت کنندگان در این کنفرانس از مواضع ملتهای عربی و اسلامی در حمایت از مردم غزه در جریان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی تقدیر کردند.



در این کنفرانس از دولتهای عربی درخواست شد فرصت را در برابر ملتها برای تقدیم حمایتهای مادی و معنوی از ملت فلسطین فراهم کنند.



در کنفرانس "از غزه حمایت کنیم"،شماری از رهبران مقاومت فلسطین از جمله اسامه حمدان و محمد نزال و جمعی از علما و مبلغان و اندیشمندان اسلامی شرکت داشتند.





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