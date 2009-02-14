اساس کار من در ترجمه قرآن مجید همدلی با آن بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "مقایسه تطبیقی ترجمه‌های قرآن کریم به زبان آلمانی" عصر امروز با حضور پرفسورعادل تئودور خوری از کشیشان مسیحی که در امر شناساندن قرآن و دین اسلام به جامعه مسیحیت آثار قابل توجه ای را منتشر کرده است در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار شد.

دکترعادل تئودور خوری در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: شاید برای شما این سوال باشد که چطور یک کشیش کاتولیک در یک انیستیتو کاتولیک به خود این اجازه را داده که کتاب مقدس مسلمانان را به زبان اروپایی ترجمه کند. با شما در این مسئله تفاهم دارم اما نخست من با ایراد سخنرانی‌ها و نوشتن مقالات مختلف سعی کردم زمینه را فراهم کنم و بعد از آن متوجه شدم که مسلمانان پیش داوری نسبت به ترجمه من نخواهند داشت.

وی جدیت و وفاداری به متن را از مهمترین عوامل موفقیت خود در این زمینه خواند و گفت: مسلم است که تاریخ به ما آموخته که همیشه برخورد دوستانه، صمیمانه و صادقانه با یکدیگر نداشته‌ایم و ما همواره میراثدار یک تاریخ پر از خصومت و برخوردهای خشن هستیم.

این کشیش کاتولیک با اشاره به یک ضرب‌المثل عربی که می گوید"انسان همیشه دشمن چیزی است که نمی شناسد"، چگونگی تغییر این وضعیت خشونت بار را یکی از دغدغه اصلی خود در طول چهل سال گذشته دانست و گفت: می دانید قرآن مجید حامل این پیام است که ما انسانها را بر زمین آفریدیم و آنها را به شعب و طایفه ها تقسیم کردیم تا تکثر پیدا کنند و در سطح جهان پراکنده شوند پس مسئله را با شناسایی یکدیگر آغاز می‌کنیم.

وی افزود: چگونه می توان با اسلام آشنایی پیدا کرد بدون اینکه آبشخور معنوی آن را شناخت؟ پس برنامه روشن بود.40 سال سعی من این بود که قرآن را به زبان آلمانی برگردانم تا یک سیمای عینی و حقیقی مبتنی بر حقیقت و صمیمیت خاص در این ترجمه ارائه شود تا مردم بر اساس آن چهره واقعی اسلام را دریابند. بنابر این 80 کتاب جمع آوری شد و بیش از 250 مقاله در این مورد نوشته شد تا این زمینه آماده شود.

پرفسور خوری در ادامه از چگونگی انتشار ترجمه خود از قرآن مجید سخن گفت و واکنش جهان اسلام در برابر آن را یکی از مسائل مهم خواند چراکه تا آن زمان جهان اسلام چندان رغبتی به ترجمه‌های موجود از قرآن کریم به زبان آلمانی نداشت.

وی در ادامه با اشاره به کلام موسیقایی قرآن، بر توجه خود به فن قرائت و تجوید قرآن در کار ترجمه تأکید کرد و گفت: الان بیش از 40 هزار نسخه از این قرآن به فروش رسیده و بسیاری از علما و محافل مسلمان این ترجمه را یکی از بهترین ترجمه ها خواندند که مورد تأیید آنهاست.

برنده جایزه جهانی امسال کتاب سال جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: این شناخت تنها از طریق قرآن عملی نبود ناگزیر بودیم علما و شخصیت های صاحب نظر این ترجمه از قرآن را پذیرا شوند به همین دلیل 12 سال 12 جلد از ترجمه و تفسیر قرآن را در قطع رحلی نوشتم.

وی تأکید کرد: این تفسیر تفسیری نیست که از دیدگاه من بیان شده باشد چراکه من به این مسئله واقف هستم که قرآن کتاب معمولی نیست بلکه ورجاوند نامه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون مسلمان است که به این قرآن اعتقاد دارند. بنابراین از تفاسیر علما و اندیشمندان مسلمان از اهل سنت و شیعه به ویژه تفسیر المیزان مرحوم آیت ا... طباطبایی بهره گرفتم. اما در تفسیر من دو چیز جدید است که یکی مذاکره و بحثی که میان دانشمندان اسلامی و دیگری مباحثاتی که میان اندیشمندان مسلمان مقیم اروپا یا آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به یکی از آیات قرآن که انجیل و تورات را تأیید می کند، تصریح کرد: چون قرآن بر نوشته‌های تورات و انجیل تأکید کرده است ناگزیر در این کار به تطابق قرآن و انجیل نیز پرداخته ام و در عین حال اساس کار من در ترجمه قرآن این است که قرآن را آنطور که مسلمانان می خوانند و می فهمند معرفی کنم نه آنطور که مسیحیان می‌خواهند.

این اسلام شناس مسیحی قرآن و احادیث را دو منبع اصلی شناخت اسلام خواند و از ترجمه احادیث در 5جلد خبر داد که دو جلد آن به زبان آلمانی منتشر شده و جلد سوم آن نیز به زودی منتشر خواهد شد و جلد پنجم آن را پلی میان اسلام و مسیحیت خواند چراکه در برگیرنده کلیه احادیث منقول از اهل سنت و شیعه در مورد شخصیت حضرت مسیح(ع) است.

وی هدف اصلی خود را تنها شناخت یکدیگر(مسیحیت و اسلام) ندانست و تأکید کرد: هدف نهای من این است که جهانی را به وجود آوریم که بر پایه اعتماد و صمیمت به یکدیگر است که برای رسیدن به این هدف راه بلندی در پیش است.

دکتر خوری با بیان اینکه در تحلیل دینی مسیحیت و اسلام ما متشابهات و اختلافاتی می بینیم که این مشترکات برای نزدیکی قلوب ما کافی است، تأکید کرد: گفتگو می‌تواند سهمی در این داشته باشد که این توده عظیم اختلافات مبتنی بر پیش داوری های نادرست را از بین ببرد و یا کوچک کند، به جای اینکه برخی اختلافاتی که نمی توانیم حل کنیم را دلیلی بر جدای خود بدانیم بهتر است بدانیم مسلمان و مسیحی اعتقادات خود را داشته باشند اما در درون خود نسبت به یکدیگر کدورت نداشته باشیم.

وی از اندیشمندان مسلمان و مسیحی برای نزدیکی هرچه بیشتر پیروان این دو دین دعوت به همکاری کرد و افزود: دوران توجیه و تعبیر گذشته است امروز دوران تغییر است. ما آمده ایم جهان را تغییر بدهیم پس باید اول دلهایمان را نسبت به هم تغییر دهیم و با یکدیگر همکاری کنیم تا مشترکاً مشکلات جهان را حل کنیم.

وی نامه 138 اندیشمند مسلمان به علمای مسیحیت و پاپ را یکی از این راه حل های عملی در نزدیکی قلوب مسلمانان و مسیحیان دانست و خواستار آشتی واقعی و تفاهم مشترک شد که لازمه تحقق آن مشارکت جمعی و تعلیمات و آموزش در سطح مدارس، دانشگاه هاست.

پرفسور خوری در ادامه تأکید کرد: از این پس سعی کنیم تاریخ و سرگذشت دوستی از خود بنویسیم و گذشته را فراموش کنیم چراکه همه تاریخ ما خصومت ها نیست بلکه خوشبختانه سرگذشت دوستی های عمیقی بوده و هست در نزدیک کردن این دوستی‌ها و اندیشه ها تلاش کنیم.

وی بر ترجمه و معرفی گنجینه های ادیان مختلف تأکید کرد و صحیفه سجادیه و نهج البلاغه را از جمله این گنجینه ها در جهان اسلام خواند و گفت: ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن این گنجینه ها به عمق اندیشه های یکدیگر پی ببریم.

این عالم مسیحی در پایان از مراکز علمی و پژوهشی کشور خواست که فهرستی از کلیه آثاری که مبتنی بر گنجینه‌های معنوی مسلمانان است ارائه دهند که در انستیتو خود بر آنها کار صورت گیرد و به زبان آلمانی برگردانده شوند.

پیش از سخنان پرفسور خوری دکتر علی رهبر از اساتید ایرانی مقیم آلمان که در این جلسه سخنان دکترعادل تئودور خوری به فارسی ترجمه می کرد به تشریح فعالیتها و شخصیت عمی و فرهنگی دکتر خوری پرداخت.

وی مباحث تاریخی، شخصیت پیامبر اسلام و حضرت عیسی(ع) و نزدیک کردن دین اسلام و مسیحیت را سه مسئله مورد توجه دانست که دکتر خوری 79 ساله بیش از 60 سال عمر خود را برای شناخت قرآن و اسلام به جهان مسیحیت صرف کرده است.

وی تأکید کرد: دکتر خوری هیچگاه در ترجمه و تفسیر قرآن سعی نکردند از دیدگاه مسیحی به اسلام نگاه کنند بلکه خواسته اند یک مسلمان چگونه به کتاب مقدس خود اعتقاد دارد.

به گزارش مهر ، دکتر رهبر به 18 ترجمه متعدد از قرآن مجید به زبان آلمانی اشاره کرد و گفت: قرآن آبشخور معنوی مسلمانان است. قرآن مجید قانون اساسی بیش از یک میلیارد مسلمان است که به دین مبین اسلام اعتقاد دارد. این تعجب آور است که یک مسیحی این جسارت را داشته و قرآن را ترجمه کند، هرچند که لغت ترجمه در مورد قرآن توهین آمیز است چراکه قرآن کلام خداست. یک انسان به دلیل ضعفها و ظرفیتهای کم و متفاوت هرگز نمی تواند کلام خدا را ترجمه کند اما ایشان سعی کرده آن اندیشه را انتقال دهد.

دکتر رهبر رودی پارت را بزرگ ترین زبان شناس عربی خواند که بیش از 40 سال پیش قرآن را ترجمه کرده است اما دکتر خوری را از مهمترین اسلام شناسان معاصر در حوزه فرهنگ زبان آلمانی خواند که در اتریش صاحب انیستیتو کاتولیک است و ترجمه قرآن را 10 سال پیش به پایان رساند و طی 12 سال تفسیر قرآن را در 12 جلد به پایان رساند و این 12 جلد را در یک جلد خلاصه کردند که این یک جلد امسال برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است.