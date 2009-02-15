رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان باید شتاب بیشتری بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان با یادآوری تواناییهای علمی، صنعتی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزودند: تواناییهای ایران می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند و دو کشور از این همکاریها سود ببرند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان باید شتاب بیشتری بگیرد و همکاریها و قراردادها به گونه ای باشند که برای دو طرف اطمینان آور باشد.

در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت قربان قلی بردی محمد اف ضمن تبریک سی امین سالگرد یپروزی انقلاب اسلامی، گفتگوهای خود با رئیس جمهور کشورمان را بسیار مفید و ثمربخش خواند و گفت: در مذاکرات تهران در خصوص بسیاری از زمینه های همکاری پیشنهادهای خوبی ارائه شد که امیدواریم این طرحها به زودی اجرایی شوند.

وی طرح خط آهن قزاقستان- ترکمنستان و ایران را یکی از طرحهای مهم میان دو کشور برشمرد و افزود: ترکمنستان بسیار تمایل دارد تا همکاریهای خود را با کشور همسایه و دوست خود جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.



