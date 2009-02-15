حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تشکیل کانون مداحان و ساماندهی آنها به تازگی آغاز شده و در بیشتر استانها آموزشگاههای مداحی به خوبی کنترل و رصد می شوند، گفت: کارگاههای آموزشی مداحان مطابق با استانداردهای سازمان فعالیت می کنند .

وی با اشاره به اینکه کلاسهای مداحی در سه سطح برگزار و ادامه دارد، به سطوح مقدماتی، پیشرفته و عالی اشاره و تصریح کرد: استانداردهایی برای مداحی تعریف شده که یک مداح باید از آن اطلاع داشته باشد. اما در بخش ساماندهی مراکز و آموزشگاههای مداحی در حال بررسی محتوا هستیم، در مرحله اول مداح باید با تاریخ اسلام، تاریخ کربلا، کتب مقاتل، عربی در سطح مقدماتی، نقمات موسیقی، ادبیات آیینی آشنایی داشته باشد.

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه برخورد با مراکز بدون مجوز گفت: حدود 4 ماه است که این مسئله توسط مقام معظم رهبری توشیح شده که تاریخ آن به 15 آبان ماه باز می گردد. از این رو با وزارت کشور گفتگویی انجام گرفت که چون متولی بودن این کار از سوی ما قانونی نبود از این رو به نتایج مطلوب نرسیدیم، اما اخیرا با ابلاغ اساسنامه جدید به صورت شفاهی نتایج بهتری به دست آمد که اگر کتبی هم ابلاغ شود، قانونی شده و به صورت بهتری می توان در اعمال قانون برای فعالیت مراکز بدون مجوز اقدام کرد.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی افزود: در حال تدوین دستورالعمل جامع برای آموزشگاههای مداحی هستیم و به زودی به اتمام می رسد. این در حالی است که آنچه مدنظر ما است، تدوین این دستورالعمل نیست، چرا که تدوین آن زمان زیادی نیاز ندارد و به زودی تمام می شود، اما فرهنگسازی از اهمیت به سزایی برخوردار است که از سوی آموزشگاهها مورد استقبال قرار گرفته، این امر نیازمند اطلاع رسانی نسبت به وظایف سازمان تبلیغات و تواناییهای ادارات کل است.