چاپ و توزیع "دانشنامه تمدن مسیحی" به دلیل رویکرد ضداسلامی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن پست، انتشارات ویلی بلک ول قرار بود این دانشنامه چهار جلدی را که ماه سپتامبر گذشته کامل شده، ماه جاری میلادی (فوریه) منتشر کند، اما گروهی از منتقدان از جمله افرادی که در نوشتن مدخلهای آن نقشی برعهده داشته و عده ای از اعضای هیئت تحریریه آن نسبت به نسخه نهایی اعتراض کردند.

جورج تومار کوریان ویراستار این دانشنامه که با نامه های الکترونیک 400 نفر از نویسندگان معترض مدخلهای دانشنامه رو به رو شده اند گفت: منتقدان اظهار داشتند مقدمه این دانشنامه و بخش اعظمی از مدخلهای آن بسیار مسیحی ، بسیار ارتدکس، بسیار ضد سکولار و بسیار ضد اسلام است و به نوعی اصلاح شده نیست که بتوان در آن در دانشگاه ها استفاده کرد.

دیوید مورگان استاد دین در دانشگاه دوک ، برنارد مک گین استاد الهیات تاریخی و تاریخ مسیحی دانشگاه الهیات شیکاگو این اثر را مورد اتهام قرار داده اند.

به دنبال وارد کردن این انتقادات بلک ول نیز تصمیم گرفت انتشار را معلق و نسخه های توزیع شده در بازار را بازگرداند.

این اثر قرار بود دانشنامه جامعی درباره تاریخ و میراث مسیحیت باشد که نه تنها دین بلکه تمام ابعاد جامعه را چون ادبیات، معماری، موسیقی، سیاست و دانش تحت تأثیر از مسیحیت را مورد بررسی قرار دهد.

اکنون ناشر و هیئت تحریریه خواستار تغییر نسخه های این دانشنامه و تمام 1450 مدخل آن هستند تا بتواند آن را در دانشگاه ها مورد استفاده قرار داد.

قرار است واژه هایی چون " دجاله" ، " دشمن" حواری محبوب" ،"درهای جهنم"، " تولد از باکره"، " رستاخیر مسیح" از این دانشنامه حذف شوند.