  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۲۲:۲۱

بدون رای جمهوریخواهان؛

کنگره آمریکا طرح احیای اقتصادی اوباما را تصویب کرد

کنگره آمریکا طرح احیای اقتصادی اوباما را تصویب کرد

بدون حتی یک رای جمهوریخواهان، کنگره آمریکا طرح جنجال برانگیز احیای اقتصادی رئیس جمهور جدید ایالات متحده برای تزریق 787 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور را تصویب کرد تا در روز دوشنبه با امضاء باراک اوباما به قانون تبدیل شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کنگره آمریکا بالاخره پس از مدتها بحث طرح احیای اقتصادی 787 میلیارد دلاری باراک اوباما برای نجات اقتصاد ایالات متحده از رکود گسترده را تصویب کرد.

کاخ سفید از احتمال امضای طرح احیای اقتصادی توسط اوباما در روز دوشنبه خبر داد.

طرح احیای اقتصادی اوباما با 246 رای به 183 رای بدون داشتن آراء جمهوریخواهان و با تکیه بر اکثریت داشتن دموکراتها در مجلس نمایندگان و همچنین سنا تصویب شد.

هیچ نماینده یا سناتور جمهوریخواهی به طرح احیای اقتصادی اوباما رای نداد و هفت دموکرات کنگره نیز از دادن رای به این طرح خودداری کردند.

 

 

کد مطلب 834496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها