کنگره آمریکا طرح احیای اقتصادی اوباما را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کنگره آمریکا بالاخره پس از مدتها بحث طرح احیای اقتصادی 787 میلیارد دلاری باراک اوباما برای نجات اقتصاد ایالات متحده از رکود گسترده را تصویب کرد.

کاخ سفید از احتمال امضای طرح احیای اقتصادی توسط اوباما در روز دوشنبه خبر داد.

طرح احیای اقتصادی اوباما با 246 رای به 183 رای بدون داشتن آراء جمهوریخواهان و با تکیه بر اکثریت داشتن دموکراتها در مجلس نمایندگان و همچنین سنا تصویب شد.

هیچ نماینده یا سناتور جمهوریخواهی به طرح احیای اقتصادی اوباما رای نداد و هفت دموکرات کنگره نیز از دادن رای به این طرح خودداری کردند.