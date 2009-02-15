مازندران قهرمان کیک بوکسینگ چند جانبه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که در سالن ورزشی شهداء شهرستان آمل برگزار شد تیم مازندران با 12 طلا، 7 نقره و 3 برنز مقام قهرمانی دست یافت.

تیم کرمانشاه با پنچ طلا، شش نقره و شش برنز دوم شد و تیم لرستان هم با کسب چهار طلا، پنج نقره و یک برنز در جای سوم قرار گرفت.

کاپ اخلاق این مسابقات هم به تیم سرخرود شهرستان محمودآباد اهداء شد.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات 130 ورزشکار در قالب تیمهایی از استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان، ایلام، مازندران، آمل الف و ب، سرخرود، ساری و قائم شهر حضور داشتند.

وی سطح کیفی و کمی برگزاری این مسابقات را مطلوب خواند و تصریح کرد: به 30 نفر برتر رده های مختلف سنی این مسابقات کمربند طلا اهدا شد.

مهدی باقری عنوان کرد: از سوی کمیته فنی این مسابقات حمید رضایی و امین جعفرزاده به ترتیب در رده های بزرگسالان و جوانان هر دو از آمل الف به عنوان فنی ترین کیک بوکسینگ کار انتخاب شدند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و یادواره شهدای شهرستان آمل به مدت یک روز در سالن ورزشی شهدای این شهرستان برگزار شد.