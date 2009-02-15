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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

مازندران قهرمان کیک بوکسینگ چند جانبه کشور شد

مازندران قهرمان کیک بوکسینگ چند جانبه کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم مازندران در مسابقات چند جانبه کیک بوکسینگ کشور جام فجر قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که در سالن ورزشی شهداء شهرستان آمل برگزار شد تیم مازندران با 12 طلا، 7 نقره و 3 برنز مقام قهرمانی دست یافت.

تیم کرمانشاه با پنچ طلا، شش نقره و شش برنز دوم شد و تیم لرستان هم با کسب چهار طلا، پنج نقره و یک برنز در جای سوم قرار گرفت.

کاپ اخلاق این مسابقات هم به تیم سرخرود شهرستان محمودآباد اهداء شد.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات 130 ورزشکار در قالب تیمهایی از استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان، ایلام، مازندران، آمل الف و ب، سرخرود، ساری و قائم شهر حضور داشتند.

وی سطح کیفی و کمی برگزاری این مسابقات را مطلوب خواند و تصریح کرد: به 30 نفر برتر رده های مختلف سنی این مسابقات کمربند طلا اهدا شد.

مهدی باقری عنوان کرد: از سوی کمیته فنی این مسابقات حمید رضایی و امین جعفرزاده به ترتیب در رده های بزرگسالان و جوانان هر دو از آمل الف به عنوان فنی ترین کیک بوکسینگ کار انتخاب شدند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و یادواره شهدای شهرستان آمل به مدت یک روز در سالن ورزشی شهدای این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 834513

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