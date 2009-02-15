مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ، محل توزیع کارت و زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی

عارف : خاتمی و موسوی مقابل هم قرار نمی گیرند

مخبر کمیسیون انرژی خبر داد: پیشنهاد بنزین 200 و گازوئیل 50 تومانی به کمیسیون تلفیق

روحانی: سال آینده سال سختی برای کشور است

اعتماد:

دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با رهبر معظم انقلاب

از سوی وزارت علوم مطرح شد؛ ابهام در یک مدرک دکترای دیگر

پاسخ سید محمد خاتمی به تهدید کنندگان

پایان سفر چهار روزه متکی به عراق؛ عراق موضوع اختلاف تهران و واشنگتن نیست



اعتماد ملی :

با حضور اعضای شورای مرکزی و شورای مناطق برگزار شد؛ جلسه فوق العاده حزب اعتماد ملی

عسگر اولادی از دغدغه های مقام معظم رهبری خبر داد؛ دولت دهم باید مقتدرتر از دولت نهم باشد

دیدار رئیس جمهو ترکمنستان با رهبر معظم انقلاب

رئیس مجلس: هولوکاست به ما مربوط نیست



ایران :

وزارت کشور زمینه های اجرای دستورات رئیس جمهور را فراهم کرد؛ تشکیل نهاد عالی حفظ حقوق شهروندی

از سال آینده اجرایی می شود؛ کالاهای سوپرمارکتی فقط با ایران کد

آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد؛ میزان و شرایط افزایش حقوق کارمندان

در مذاکرات دکتر احمدی نژاد و "بردی محمد اف" صورت گرفت؛ توافق ایران و ترکمنستان برای مقابله هماهنگ با معضلات جهانی



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: حضور حداکثری مردم، عقلانیت و اعتدال راهکار برون رفت از مشکلات است

سید محمد خاتمی: تخریب همواره نتیجه عکس دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: جعلی بودن مدرک دکتری رحیمی از سوی وزیر علوم تایید شد

قیمت نفت به بالای 37 دلار در هر بشکه رسید

دادگاه پالیزدار اسفند ماه برگزار می شود



ابتکار:

آخرین وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد؛ سال 88 اجرای نظام هماهنگ

رایزنی اصولگرایان با خاتمی برای انصراف از کاندیداتوری

جعلی بودن مدرک رحیمی تایید شد

نیروی چهارم ارتش ایران تشکیل شد



اسرار:

رهبر معظم انقلاب: سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان باید شتاب بیشتری بگیرد

حسن روحانی ارایه کرد: گزارش آماری از واقعیات اقتصادی کشور

سازمان ملی جوانان موظف به تاسیس مراکز همسریابی شد

سید محمد خاتمی: تخریبها نتیجه عکس دارد

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان: سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان باید شتاب گیرد

طرح برقی کردن راه آهن، اسفند ماه به اجرا در می آید

ضوابط پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان

اعتراف زرداری به حضور طالبان در بخش وسیعی از پاکستان

پول:

پرداخت پاداش مازاد به مدیران شرکتهای دولتی ممنوع شد

هاشمی رفسنجانی: راهکار برون رفت از مشکلات حضور حداکثری مردم است

خاتمی: تخریب نتیجه عکس دارد

پیشنهاد کمیسیون انرژی به کمیسیون تلفیق مجلس رفت؛ بنزین 200 - گازوئیل 50 تومان



تفاهم:

آیا سرنوشت بهتری برای نرخ سود 88 رقم می خورد؛ وعده چهارشنبه

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: قیمت خودرو نامتعادل است

طرح اوباما تصویب شد؛ تحریک اقتصاد به خواب رفته



جام جم:

آمدن یا نیامدن های انتخاباتی ادامه دارد

خلوت شدن زندانها در انتظار تصمیم مجلس

بر اساس مصوبه هیئت وزیران؛ سازمان جوانان مراکز همسریابی تاسیس می کند

با تشکیل پدافند هوایی؛ نیروی چهارم ارتش تشکیل شد



جوان:

با استقلال پدافند هوایی؛ نیروی چهارم ارتش تشکیل شد

سکه یا نقدی، عیدی کارمندان اختیاری شد

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان: ایران می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند

زمین لرزه سیاسی در ریاض



جمهوری اسلامی:

تغییرات گسترده در حکومت سعودی

تاکید رهبر انقلاب بر گسترش همکاریهای مشترک میان ایران و ترکمنستان

تشکیل پدافند هوایی به عنوان نیروی چهارم ارتش

آیت الله هاشمی رفسنجانی: حضور حداکثری مردم، عقلانیت و اعتدال راهکار خروج از مشکلات است



حمایت:

امضای یادداشت تفاهم گازی بین ایران و ترکمنستان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: حضور حداکثری مردم، عقلانیت و اعتدال راهکار برون رفت از مشکلات است

عرضه کالاهای عمومی و سوپر مارکتی از سال آینده فقط با ایران کد



حیات نو:

خاتمی: اصلاح طلبان برای پیروزی می آیند

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تعیین نرخ سود بانکی سال 88 تا چهارشنبه

تغییرات گسترده در حکومت عربستان سعودی

کارشناسان نسبت به بروز موج سوم بیماری هلندی هشدار دادند؛ چالشهای پیش روی اقتصاد ایران



خبر:

برترین وزنه برداران سال 2008 جهان معرفی شدند

عزل و نصب مدیران ضابطه مند می شود؛ اختصاص 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

آخرین وضعیت تامین بنزین مورد نیاز مسافران نوروزی؛ سهمیه بنزین خودروها در ایام عید کاهش نمی یابد



دنیای اقتصاد:

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ سهم نرخ ارز در بحران تولید

لاریجانی ترسیم کرد؛ چارچوب مجلس در بررسی بودجه

بسته پولی سال 88 این هفته در دولت



سرمایه:

نارضایتی بهمنی از مطالبات معوق 38 هزار میلیارد تومانی؛ وثیقه برای بانکها پول نمی شود

رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه رفت؛ پادر میانی لاریجانی برای تصویب بودجه 88

دولت حق انتخاب را به کارمندان داد؛ پرداخت سکه عیدی، 10 درصد زیر قیمت بازار



سیاست روز:

در گفتگو با کارشناسان مطرح شد؛ البرادعی باز هم گزارش دوپهلو می دهد

همزمان با حملات طالبان و آمریکا به مناطق شیعه نشین اعلام شد؛ شیعیان مناطق کوهستانی پاکستان در وضعیت بحرانی

احمدی نژاد پس از دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان عنوان کرد: راه آهن ایران و ترکمنستان پروژه بزرگ آبادانی دو کشور

صدای عدالت:

لاریجانی: هولوکاست به ما مربوط نیست

خاتمی: فاصله مان تا رسیدن به اهداف انقلاب زیاد است

مقام معظم رهبری: تواناییهای ایران، می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند

روحانی: سال آینده سالی توام با سختی ها برای کشور است



فرهنگ آشتی:

در 30 سال گذشته رخ داد؛ مرگ 800 هزار ایرانی به خاطر تصادفات

با ادامه بازداشت دانشجویان در شیراز و برای کسب تکلیف؛ رجوع دانشجویان به علمای قم

افزایش ناچیز سهم فرهنگ در بودجه 88



قدس:

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیان کردند؛ آغاز تحول در نظام بانکی با اعتبار سنجی مشتریان

رهبر معظم انقلاب در دیدار محمد اف: تواناییهای ایران می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند

سفیر ایران در بغداد: محاکمه سران منافقین در دستور کار دولت عراق است

اعلام ضوابط پرداخت عیدی 250 هزار تومانی امسال



کاروکارگر:

رفسنجانی: عقلانیت و اعتدال راهکار برون رفت از مشکلات کشور است

لاریجانی: آمریکا به جای بوکس با ایران شطرنج بازی کند

رهبر انقلاب در دیدار بردی محمد اف: سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان باید شتاب بیشتری بگیرد

قرارگاه پدافند هوایی به عنوان نیروی چهارم ارتش تشکیل می شود



کیهان:

تغییرات بی سابقه در حکومت عربستان؛ پس لرزه های غزه دربار سعودی را به هم ریخت

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان: تواناییهای ایران می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند

با افتتاح 12 ایستگاه جدید؛ مترو به تهرانپارس رسید

آیت الله سیستانی در دیدار با متکی: باید برای تحقق تمام اهداف انقلاب اسلامی تلاش کرد

وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان: توانایی های ایران نیازهای ترکمنستان را برطرف می کند

پرداخت عیدی کارکنان دولت در هفته جاری

بیانیه مشاور ارشد مهندس موسوی در واکنش به کاندیداتوری خاتمی؛ میر حسین در صحنه انتخابات می ماند

شروط و مفاد طرح آتش بس موقت مصر بین اسرائیل و حماس



همشهری:

رهبر معظم انقلاب: ایران می تواند بسیاری از نیازهای ترکمنستان را برطرف کند

رئیس مجلس: مشکلات ایران و آمریکا، با سخنرانی حل نمی شود

شهردار تهران: کسری سهم دولت در توسعه مترو را جبران می کنیم



هدف واقتصاد:

رئیس سازمان بورس در دیدار با آیات عظام خواستار شد: ورود حوزه های علمیه به مباحث بازار سرمایه

سید محمد خاتمی: تخریب همواره نتیجه عکس دارد

مقام معظم رهبری در دیدار محمد اف تاکید کردند؛ شتاب بیشتر در سیر صعودی روابط ایران و ترکمنستان

سازمان و دستگاههای دولتی مکلف شدند؛ ممنوعیت پرداخت هر گونه پاداش بیشتر از عیدی مصوب