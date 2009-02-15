ترور حریری؛ از نقش موساد تا سوء استفاده های غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 14 فوریه مراسم سالگرد ترور "رفیق حریری" در میدان شهدای بیروت برگزار می شود. قرار است در مراسم امروز 6 سخنران از جمله سعد حریری فرزند رفیق حریری و ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان و سمیر جعجع یکی دیگر از سران 14 مارس به ایراد سخنرانی بپردازند.

طبیعتا یکی از محورهای سخنرانی سخنرانان مراسم امروز که از ساعت 10 صبح به وقت محلی بیروت آغاز می شود، دادگاه بین المللی برای بررسی ترور رفیق حریری باشد.

این درحالی است که محافل بین المللی در روزهای اخیر حمایت خود را از روند تحقیقات بین المللی برای ترور حریری اعلام کردند؛ از آن جمله می توان به اعلام حمایت دولت جدید آمریکا در حمایت از روند این تحقیقات و تعهد برای افزایش کمک مالی واشنگتن به دادگاه بین المللی که قرار است اول ماه مارس رسما فعالیت خود را آغاز کند، اشاره کرد.

در این راستا همچنین بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت خود را در حمایت از دادگاه بین المللی برای تحت پیگرد قرار دادن متهمان به پرونده ترور حریری اعلام کرد.

پاریس هم یکی دیگر از طرف های بین المللی محسوب می شود که در آستانه فرا رسیدن چهارمین سال ترور رفیق حریری نسبت به پیشرفت در تحقیقات درباره ترور حریری ابراز امیدواری کرد.

بعد از ترور حریری در 14 فوریه 2005 کمیته ای برای بررسی این مسئله و انجام تحقیقات تشکیل شد که این کمیته تاکنون با صدها تن از لبنانی ها و غیر لبنانی ها در رابطه با این موضوع گفتگو و بازجویی کرده است.

رفیق حریری در یک نگاه

رفیق بهاء الدین حریری که خود را به عنوان " آقای لبنان" می نامید، دوشنبه 14 فوریه 2005 براثر انفجار بمب در بیروت کشته شد. حریری که درسال حریری که در سال 1944 در صیدون متولد شد، از یک خانواده‌ متوسط بود که در سال 1965 در رشته‌ حسابداری وارد دانشگاه عربی بیروت شد. مدت زمانی طولانی از تحصیلش در این دانشگاه نمی‌گذشت که وی تحصیلات دانشگاهی‌اش را ترک کرده و به عربستان رفت.

در آنجا حریری وارد کارهای ساختمانی و کنترات‌های تجاری شد و به یک میلیاردر تبدیل شد. وی شرکت‌های بسیاری از جمله SCONEAST ،OGER - INTERNATIONAL ،MIG و چند شرکت دیگر را راه اندازی کرد. در آنجا بود که وی علاقه‌اش را به سیاست نشان داد.

وی از سال 1983 علاقه‌ خود را به سیاست و تجارت هر دو با هم نشان داد. در این سال پس از حمله‌ اسراییل به لبنان، وی میلیون‌ها دلار از سرمایه‌اش را برای بازسازی مرکز بیروت هدیه کرد.

حریری در سال 1989 نقشی اساسی در امضای توافقنامه‌ طائف ایفا کرد که براساس آن به 15 سال جنگ داخلی در این کشور پایان داده شد. وی در سال 1991 برای اولین طرح ساخت و ساز ملی به منظور ایجاد مرکز بازرگانی ملی کمک مالی ارائه داد و در 22

اکتبر 1992 بود که رییس جمهور هراوی، حریری را به عنوان نخست وزیر خود برگزید. وی در سال 1995 مجددا به این سمت برگزیده شد و تا سال 1998 عهده دار این عنوان بود. در این سال وی از سوی امیل لحود، رییس جمهور لبنان مجددا به عنوان نخست وزیر برگزیده شد؛ اما در سال 2004 با استعفا از نخست وزیری کناره‌گیری کرد.

مردم لبنان حریری را به عنوان یک شخص خوش نام و قابل اعتماد بین‌المللی که بسیاری از دارایی‌هایش را در راه لبنان خرج کرده است، می‌شناسند. رفیق حریری در دوره‌ نخست وزیری ‌اش تاکید داشت که برای لبنان و جهان عرب، صلح با اسرائیل یک گزینه‌ استراتژیک است.وی همچنین از دولت آمریکا خواسته بود تا موضعی خنثی در قبال حزب الله لبنان اتخاذ کند. با این حال روابط میان حریری و حزب الله همواره پر تنش بود و وی اعتقاد داشت که فعالیت حزب الله علیه اسراییل از خاک لبنان باید متوقف شود.

در مورد نفوذ سوریه در لبنان نیز حریری معتقد بود که این یک واقعیت است و سعی داشت تا از این امر بهترین بهره را ببرد؛ اما در این اواخر خروج نیروهای سوریه از خاک لبنان را نیز خواستار شده بود. سوریه نیز همواره از حریری به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه‌ اقتصاد و ثبات لبنان یاد می کرد. مقامات سوریه معتقد بودند، برجسته ترین ویژگی حریری این است که وی بدون اطلاع سوریه به مذاکره با اسرائیل نمی‌رود.

حریری بر خلاف اکثر سیاستمداران لبنانی از یک خانوداه‌ی سیاسی یا پرقدرت برنخواسته بود و خانواده‌اش تنها یک خانواده‌ مسلمان سنی متوسط در جنوب صیدون بود.وی در دوره‌ 60 ساله‌ زندگی‌اش به عنوان معلم نیز فعالیت داشت. دارایی‌های وی در هنگام مرگ دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.

موساد عامل ترور حریری

" یورگن کاین کولبل" مولف کتاب ترور حریری و دلایل پنهانی آن افشا کرد مدارکی که در تحقیقات خود برای این تالیف به دست آورده است ، نشان می دهد موساد اسراییل در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان دست داشته است.

این بازرس جنایی در پایان تحقیقات به این باور رسیدم که راستگرایان تندرو لبنانی در تبعید با هماهنگی موساد و دیک چنی معاون رییس جمهوری امریکا پشت این جنایت قراردارند. دتلیو مهلیس رئیس سابق تیم تحقیق در ارتباط با ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان و دولت آمریکا را به منحرف کردن روند تحقیقات متهم کرد.

وی در کتاب خود با تأکید بر وجود دلایلی مبتنی بر دست داشتن اسرائیل در ترور حریری، اتهامات واردشده به سوریه را دراین خصوص دروغی احمقانه توصیف کرده است.

اوهمچنین، دلیل متهم کردن اسرائیل را به دست داشتن در ترور حریری این چنین مطرح کرده که سیستم امنیتی خودروی حامل حریری وارد شده از یک شرکت اسرائیلی بوده که بنا به سیستم کنترل از راه دور و اتصال این سیستم به شبکه مرکزی، تنها این شرکت اسرائیلی می توانسته سیستم ارسال و دریافت نوسانات و حرکات را قطع کند.