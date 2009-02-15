فرافکنی پتریوس برای پوشاندن اشتباهات آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ژنرال "دیوید پتریوس" که در کنفرانسی خبری در دوحه سخن می گفت در ادامه افزود : باز گشت دوباره طالبان به قدرت به نفع ایران نیست.

فرمانده نظامیان آمریکا در خاورمیانه گفت : اقداماتی وجود دارند که کمک به مردم افغانستان را مشکل می سازند.

پتریوس در ادامه هیچ اشاره ای به مدراکی که کمک ایران به طالبان را اثبات کنند نکرد و بلومبرگ نیز در ادامه مطلب خود نوشت : ژنرال پتریوس در سخنان خود مطلبی درباه اینکه کمکهای ایران به طالبان در چه سطحی است نکرد.

البته این برای اولین بار نیست که پتریوس اتهامات بی پایه و اساسی را به ایران نسبت می دهد؛ وی زمانی که سمت فرماندهای نیروهای ائتلاف در عراق را در دست داشت هرگاه که شدت انتقادها از عملکرد آمریکا در عراق افزایش می یافت با هدف فرافکنی و کم کردن شدت این انتقادها ایران را به حمایت از شورشیان عراقی متهم می کرد اما برای اثبات گفته های خود هیچ مدرکی را ارائه نمی کرد و حال که وظیفه اصلی او خارج کردن آمریکا از باتلاق افغانستان است بار دیگر این سیاست شکست خودره خود را در پیش گرفته است.

فرمانده نظامیان آمریکایی در حالی ایران را متهم به حمایت از طالبان می کند که "رنگین دادفر سپنتا" وزیر امور خارجه افغانستان چندی پیش در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری مهر، تهران را یار و همراه دولت و مردم افغانستان معرفی کرده و اتهاماتی از این دست را به کلی رد کرده بود.

اتهام پتریوس علیه ایران پس از آن ادا می شود که در روزهای گذشته مقامات عالی رتبه افغانستان بویژه رئیس جمهور این کشور انتقادات شدیدی را از عملکرد امریکا در کشور خود داشتند.

رئیس جمهوری افغانستان بر این باور است که باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا به سبب مخالفت او با کشتار غیر نظامیان در افغانستان در حال منزوی کردن کابل است.

حامد کرزای در گفتگو با شبکه الجزیره (انگلیسی) با اشاره به اینکه با اوباما از زمانی که قدرت را در آمریکا به دست گرفته گفتگو و دیدار نداشته، گفت: بین دولت آمریکا و ما تنش هایی در خصوص تلفات غیر نظامیان درافغانستان، دستگیری افغانها، حملات شبانه به خانه ها وجود دارد. ما در حال گفتگو هستیم باید برای پایان دادن به کشتار غیرنظامیان مبارزه کنیم به خاطر اینکه ما کشوری مستقل هستیم و مردم افغانستان انتظار دارند که دولت از آنها دفاع کند.