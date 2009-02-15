برکناری برخی مقامهای مذهبی و نظامی عربستان / کودتا علیه گارد قدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالله بن عبدالعزیز" در چارچوب این تغییرات رئیس شورای عالی قضایی را به همراه شش تن از اعضای ارشد هیئت فتوا برکنار کرد.

این تغییراتی در غیاب سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان صورت می گیرد که بیش از سه ماه است از بیماری بسیار سختی رنج می برد.

القدس العربی نوشت : این کودتا دامن شماری از وزیران و مسئولان نهادهای نظامی و اقتصادی را فرا گرفت و همچنین یک زن برای اولین بار به عنوان معاون وزیر منصوب شد.

تغییرات شاه عربستان در وزارتخانه های بهداشت،دادگستری،آموزش، مجلس شورا و هیئت امر به معروف و نهی از منکر (پلیس دینی)اعمال شده است و همچنین شماری از مسئولان نظامی و اقتصادی نیز از این تغییرات مصون نمانده اند.

عبدالله بن عبدالعزیز حکم سلطنتی برای تشکیل مجدد هیئت علمای ارشد به ریاست شیخ عبدلعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی آل سعود با حضور تمام مذاهب سنی صادر کرده است و البته هیچ یک از علمای شیعی در آن حضور ندارند.

همچنین عبدالعزیز خوجه سفیر عربستان در لبنان به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی به جای ایاد مدنی منصوب شد .

حمد السیاری رئیس موسسه پولی عربستان نیز از مقام خود برکنار و حمد الجاسر معاون وی عهده دار این مسئولیت شد.

شاه عربستان سرلشگر حسین الجبیل را به عنوان معاون رئیس ستاد مشترک ارتش و سرلشگر عبدالرحمن المرشد را به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب کرد.

به نوشته این روزنامه، تحلیلگران و ناظران سیاسی هدف اصلی این تغییرات را سرنگونی "گارد قدیم" در داخل نهاد مذهبی پادشاهی عربستان قلمداد می کنند که در معرض موج گسترده انتقادها در داخل و خارج و به ویژه از سوی آمریکا همپیمان بزرگ عربستان قرار دارد.همچنین هرج و مرج در صدور فتواها سبب تشدید انتقادها شده است.

به اعتقاد تحلیلگران، تغییرات در درون وزارتخانه های اجتماعی(دادگستری، آموزش و اطلاع رسانی) در پی شکست این دستگاهها در بنا نهادن پایه های فرهنگ شفاف تر اجتماعی و همچنین محدود شدن آزادیها و تبعیض بر ضد زنان صورت می گیرد.

یک گزارش بین المللی درباره عربستان که به سازمان ملل متحد ارائه شد، تصویر تاریکی از وضعیت آزادیهای مدنی در عربستان ارائه و تاکید کرد : تعبیض بر ضد زنان و کارگران خارجی چالش بزرگی برای عربستان به شمار می رود.

به نوشته القدس العربی، به نظر می رسد "کودتا" بر ضد نهادهای دینی به اعتقاد ناظران سیاسی، کودتا علیه دیدگاهها و قوانین و فرهنگ آنها است، اما هنوز شناختن اثراتی که این کودتا بر جامعه عربستان خواهد داشت، زود است به ویژه با توجه به اینکه "گارد قدیم" در هیئت فتوا و هیئت امر به معروف و شورای عالی قضایی نیروهای تاثیرگذار قدرتمندی به شمار می روند و ارتش بزرگی از دنباله روهای خود در داخل و خارج عربستان در اختیار دارند.

این گارد به عنوان قدرت پشیبانی از حکومت پادشاهی عربستان به شمار می رود که در اصل بر اساس ائتلاف میان عبدالعزیز آل سعود موسس آل سعود با شیخ محمد عبدالوهاب موسس مذهب التقاطی و افراطی وهابی تشکیل شده است.

روزنامه القدس العربی در پایان نوشت : سئوالی که اکنون عربستان با آن روبرو است، این است که آیا کودتا بر ضد این گارد به آزمایش قدرت میان طرفین منجر خواهد شد؟