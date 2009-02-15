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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

122 شرکت تعاونی گلستان به مسکن و شهرسازی معرفی شدند

122 شرکت تعاونی گلستان به مسکن و شهرسازی معرفی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان گفت: 122 شرکت تعاونی مسکن مهر به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شدند که تاکنون 99 شرکت تعاونی سهم آورده مسکن مهر را پرداخت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حامد رضایی صبح یکشنبه در نشست با اعضای این شرکتهای تعاونی بیان داشت: در این زمینه 49 تعاونی کارمندی و 48 تعاونی کارگری و 25 تعاونی آزاد به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شدند.
 
وی اظهار داشت: از مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط مسکن مهر در استان، تاکنون 11 هزار و 644 عضو، مبلغ 10 میلیون ریال سهم آورده را پرداخت کرده اند.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: برای اجرای طرح مسکن مهر در استان به 400 هکتار زمین نیاز داریم و برای حدود 12 هزار نفری که سهم آورده را پرداخت کردند 120 هکتار زمین لازم است که تاکنون حدود نیمی از آن تهیه شده و اجرای این طرح در برخی از شهرستانها مانند کردکوی، گنبد و کلاله آغاز شده است.

مدیرکل تعاون گلستان، همچنین از تدوین سند توسعه بخش تعاون این استان خبر داد و گفت: ایجاد فرصت شغلی، برنامه تامین مسکن، افزایش بهره وری در تعاونیها از جمله اهداف کمی تعاون بوده که در این سند مشخص شده است.

رضایی بیان داشت: افزایش سرمایه گذاری، صادرات، تجارت الکترونیک، خدمات الکترونیک و نظایر آن از دیگر اهداف این سند توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه بخش تعاون بر سند آمایش سرزمین متکی است و توزیع و گسترش فعالیت های بخش تعاون مطابق آن خواهد بود.

هفت هزار و 600 شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.

کد مطلب 834538

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