122 شرکت تعاونی گلستان به مسکن و شهرسازی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حامد رضایی صبح یکشنبه در نشست با اعضای این شرکتهای تعاونی بیان داشت: در این زمینه 49 تعاونی کارمندی و 48 تعاونی کارگری و 25 تعاونی آزاد به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شدند.



وی اظهار داشت: از مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط مسکن مهر در استان، تاکنون 11 هزار و 644 عضو، مبلغ 10 میلیون ریال سهم آورده را پرداخت کرده اند.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: برای اجرای طرح مسکن مهر در استان به 400 هکتار زمین نیاز داریم و برای حدود 12 هزار نفری که سهم آورده را پرداخت کردند 120 هکتار زمین لازم است که تاکنون حدود نیمی از آن تهیه شده و اجرای این طرح در برخی از شهرستانها مانند کردکوی، گنبد و کلاله آغاز شده است.

مدیرکل تعاون گلستان، همچنین از تدوین سند توسعه بخش تعاون این استان خبر داد و گفت: ایجاد فرصت شغلی، برنامه تامین مسکن، افزایش بهره وری در تعاونیها از جمله اهداف کمی تعاون بوده که در این سند مشخص شده است.

رضایی بیان داشت: افزایش سرمایه گذاری، صادرات، تجارت الکترونیک، خدمات الکترونیک و نظایر آن از دیگر اهداف این سند توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه بخش تعاون بر سند آمایش سرزمین متکی است و توزیع و گسترش فعالیت های بخش تعاون مطابق آن خواهد بود.

هفت هزار و 600 شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.