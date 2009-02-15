کنفرانس بین المللی چگونگی تحویل جنایتکاران اسرائیلی به لاهه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "عبدالعزیز بن عثمان التویجری" مدیر کل سازمان آیسسکو بررسی اقداماتی حقوقی را که ممکن است برای تحویل جنایتکاران جنگی اسرائیلی به دادگاه لاهه اتخاذ شود، خواستار شد.

وی همچنین تاکید کرد : در این راستا باید بر نتایج کنفرانس عربی که در اول ژانویه در کویت برگزار شد و طی آن اسرائیل مسئول قانونی جنایت های جنگی دانسته شد، استناد کرد.

همچنین دراین کنفرانس بر مجازات جنایتکاران جنگی تاکید شد.

"التویجری" در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی "اسرائیل؛ جنایت های جنگی و کشتار جمعی" اظهار داشت : اسرائیل از زمان روی کار آمدنش در سال 1948 دائما قوانین و حقوق بین المللی را نقض می کند و در نتیجه مرتکب صدها مورد جنایت جنگی علیه بشریت تا حدی که وجدان انسانی را به لرزه در می آورد، شده است.

مدیرکل سازمان آیسسکو افزود: جنایت هایی که اسرائیل علیه ساکنان غزه مرتکب شد ادامه جنایت هایی است که علیه فلسطینیان از سال 1948 تاکنون مرتکب می شد، اما جنایت اخیر غزه در جلو دیدگان جامعه جهانی به وقوع پیوست و به حدی فجیع بود که وحشیگری حملات سابق را تحت تاثیر قرار داد و از بین برد.

وی درادامه افزود : جنایت های اسرائیل در چارچوب قوانین بین المللی و حقوق بشر قرار می گیرد به طوری که دادگاه بین المللی جنایی تنها مرجع رسیدگی به این جنایت ها به شمار می رود.

"عزمی بشاره" نویسنده و فعال فلسطینی همچنین خواستار ایجاد دفتری دائمی برای پیگیری قضائی سران جنایتکار اسرائیلی شد.

این کنفرانس دو روزه از روزگذشته در رباط پایتخت مراکش با حضور شخصیت های رسمی و کارشناسانی از کشورهای مختلف آغاز شد.

آیسسکو یک سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است و این کنفرانس را با همکاری سازمان های حقوقی فلسطینی، منطقه ای و بین المللی برگزار می کند.