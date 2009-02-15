آسمان تهران فردا ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی بیانگر گذر متناوب امواج تراز میانی جو از نوار غربی کشور در سه روز آینده است و از این رو رشد ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق استانهای واقع در غرب، دامنه های مرکزی زاگرس و به تدریج در بخشهایی از مرکز و جنوب کشور پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای سایر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است که البته در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود.

همچنین از روز سه شنبه با تاثیر یک سامانه بارشی، بارش باران و برف در نیمه غربی کشور شروع می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران 5 و 15 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

استان چهارمحال و بختیاری با 6 درجه زیر صفر و هرمزگان با 13 درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین هوا را در 24 ساعت آینده خواهند داشت.