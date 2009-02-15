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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۴

آسمان تهران فردا ابری است

آسمان تهران فردا ابری است

سازمان هواشناسی آسمان تهران را طی 24 ساعت آینده کمی ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در اواخر وقت همراه با افزایش ابر پیش بینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی بیانگر گذر متناوب امواج تراز میانی جو از نوار غربی کشور در سه روز آینده است و از این رو رشد ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق استانهای واقع در غرب، دامنه های مرکزی زاگرس و به تدریج در بخشهایی از مرکز و جنوب کشور پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای سایر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است که البته در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود.

همچنین از روز سه شنبه با تاثیر یک سامانه بارشی، بارش باران و برف در نیمه غربی کشور شروع می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران 5 و 15 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

استان چهارمحال و بختیاری با 6 درجه زیر صفر و هرمزگان با 13 درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین هوا را در 24 ساعت آینده خواهند داشت.

کد مطلب 834545

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