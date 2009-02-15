زاهدی هیچ جا سخنی در خصوص مدرک دکترای رحیمی نگفته است

هاشم داداش پورمدیر کل روابط عمومی و مسئول اطلاع رسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سخنانی که حیدر پور نماینده شهرضا از زبان زاهدی در خصوص مدرک دکترای رحیمی معاون حقوقی- پارلمانی رئیس جمهور کرده است، صحت ندارد.

وی افزود: وزیر علوم، نه به صورت فردی و نه در هیچ جلسه خصوصی و نه درجلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سخنی در خصوص مدرک دکترای آقای رحیمی به زبان نیاورده است.

پیش از این نماینده شهرضا با بیان اینکه سئوال از وزیر علوم در خصوص مدرک تحصیلی معاون حقوقی- پارلمانی رئیس جمهور در نوبت صحن علنی قرار دارد، گفت: وزارت علوم هیچ مدرکی که دال بر دکترای رحیمی باشد پیدا نکرده است.