تقدیر از انتظامی و اعتراض به شیوه "پستچی" در آخرین سکانس فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ساعت 19:30 روز شنبه 26 بهمن‌‌ماه با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد در سینما فرهنگ آغاز شد و نخستین بخش آن پس از پخش سرود ملی ایران و آیاتی از قرآن مجید، تقدیر از یک عمر فعالیت سینمایی عزت‌الله انتظامی بود.

در این بخش پس از پخش یک کلیپ کوتاه شامل نقش‌آفرینی‌های متفاوت انتظامی در سال‌های حضور حرفه‌ای در سینما، کامران ملکی از وی و مهندس جعفری جلوه برای حضور روی سن دعوت کرد. انتظامی هم در میان تشویق حاضران در سالن اصلی سینما فرهنگ روی سن رفت و چند جمله سخن گفت.

این هدیه چند بار دست به دست شد و دست آخر همراه فتحی رفت

او پس از تشکر از برگزارکنندگان برنامه که در زنده بودن پیشکسوتان از آنها تقدیر می‌کنند گفت: از 13 سالگی تا امروز دارم کار می‌کنم و تنها کسانی که مشوق من بودند، مردم هستند. من نوع دست زدن تماشاگران را حس می‌کنم که وقتی راضی هستند چطور دست می‌زنند و وقتی ناراضی هستند چطور.

انتظامی در ادامه از منتقدان و ارباب جراید هم تشکر کرد و افزود: از آنها که چهارچشمی ما را می‌پایند سپاسگزارم. از آقایان منتقد می‌خواهم وقتی ما کار می‌کنیم و مورد پسندشان نیست، راهنمایی‌مان کنند و بگویند. ما دیگر در سنی هستیم که باید فقط کار خوب کنیم. تماشاگر ما تماشاگر 10 سال پیش نیست.

آقای بازیگر در پایان حرف‌هایش اظهار امیدواری کرد تقدیر از هنرمندان زنده همچنان ادامه پیدا کند و از همسران هنرمندان هم تشکر کرد که آنها را تحمل می‌کنند. او پیش از دریافت هدایای خود از دست معاون سینمایی وزیر ارشاد، از حضار به خاطر اینکه مجبور است خودش را سر صحنه فیلم جدیدش برساند، عذر خواست.

در ادامه با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برگزیدگان هر بخش روی صحنه آمدند و جایزه خود را دریافت کردند. اما نقطه عطف مراسم زمانی بود که نام حسن فتحی برای کارگردانی "پستچی سه بار در نمی‌زند" و دریافت جایزه از سازمان میراث فرهنگی خوانده شد.

فتحی هم خود را پشت میکروفن رساند و بی‌مقدمه گفت: آقایان، خانم‌ها سلام. من حسن فتحی هستم. 20 سال است دارم کار می‌کنم. بیشتر تلویزیون و کمتر سینما. مجموعه‌های تلویزیونی "شب دهم"، "مدار صفر درجه"، "روشن‌تر از خاموشی" و "میوه ممنوعه" و فیلم‌های سینمایی "ازدواج به سبک ایرانی" و "پستچی سه بار در نمی‌زند" را ساخته‌ام.

او ادامه داد: فیلم من امسال نامزد دریافت هشت جایزه از جشنواره شد، اما جایزه‌ای نگرفت. آنچه من را تسلی می‌دهد اینکه از تاریخ سینما یاد گرفته‌ایم درباره یک فیلم فقط در عرض زمان قضاوت نمی‌شود و طول زمان هم درباره آن قضاوت می‌کند. در طول زمان درباره کسانی هم که درباره فیلم‌های قضاوت کرده‌اند، قضاوت می‌شود.

کارگردان "پستچی سه بار در نمی‌زند" که برای گرفتن جایزه از نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روی صحنه آمده بود، گفت: در ماههای اخیر 400 کودک فلسطینی در غزه کشته شده‌اند. من این جایزه را به تمام کودکان فلسطینی اهدا می‌کنم.

حرف‌های فتحی با تشویق حاضران همراه شد و او پس از گرفتن جایزه و پس دادن آن، از روی سن پائین آمد. لحظاتی بعد که نماینده میراث فرهنگی از حاضران اجازه خواست هدیه این سازمان را به جعفری جلوه تقدیم کند و او را روی صحنه دعوت کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد ماجرای فتحی هنوز ادامه داشته باشد.

معاون سینمایی وزیر ارشاد با تشکر از هدیه‌ای که قرار بود به او تقدیم شود، این هدیه را در واقع متعلق به سینماگرانی دانست که کار آنها ملاک ارزیابی عملکرد یک مدیر در مدت تصدی پست معاونت سینمایی می‌شود و دوباره از فتحی خواست برای گرفتن این هدیه روی صحنه بیاید.

جعفری جلوه در سخنانی کوتاه فتحی را ستود و گفت که او گرچه در هنرهای نمایشی پیشکسوت است، اما در دو اثر سینمایی قد کشیده و در "پستچی سه بار در نمی‌زند" به واقع درخشیده است. فتحی هم جایزه را گرفت و با آرزوی اینکه به همت کودکان فلسطینی یک کشور آزاد در فلسطین تشکیل شود، جایزه را به کودکان فلسطینی تقدیم کرد.

بده بستان جعفری جلوه و فتحی چند دقیقه بعد هم ادامه پیدا کرد و کارگردان "پستچی" پس از گرفتن جایزه مرکز ملی فرش آن را به معاون سینمایی وزیر ارشاد تقدیم کرد. جعفری جلوه هم لحظاتی بعد فرش را به ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره سپرد تا آن را به فتحی برساند و فیلمساز معترض در نهایت با یک تخته فرش نفیس از سینما فرهنگ بیرون رفت.

پایان‌بخش مراسم اختتامیه تجلی اراده ملی جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر تقدیر از سینماها و سینماداران برگزیده بود که در این بخش سیدرضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی و فرجام آژیر مدیر سینما سپیده جایزه مدیریت و پرسنل برگزیده را گرفتند. اریکه ایرانیان بهترین سالن شد و متصدیان دو سالن نمایش سینما جوان هم دو جایزه از آن خود کردند.