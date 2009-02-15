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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۸

ساخت و ساز بدون مجوز سازمان بنادر در دریا و رودخانه ها ممنوع شد

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردى در دریا و رودخانه‌هاى قابل کشتیرانى ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده(3) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردى را که در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، سازمان بنادر و دریانوردى موظف شده است در صورت اطلاع از طریق گارد بندر و یا سایر ضابطین دادگسترى از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره بردارى از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیرى کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکى به مراجع قضایى اعلام کند.

مراجع قضائى نیز مکلفند به پرونده خارج از نوبت رسیدگى کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر کند.

کد مطلب 834568

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