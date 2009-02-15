سپر موشکی ربطی به ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی لاوروف" در گفتگو با شبکه "تی وی سنتر" روسیه از سیگنالهای آمریکا مبنی بر بازنگری در برنامه استقرار سپر موشکی خود در اروپا استقبال کرد، اما تاکید کرد که این مسئله ربطی به برنامه هسته ای ایران ندارد.

یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه ادعا کرده بود که اگر روسیه موافق همکاری برای توقف برنامه هسته ای ایران باشد، واشنگتن هم در سرعت توسعه سپر موشکی خود در اروپا بازنگری خواهد کرد.

اما لاوروف گفت:"در مورد سپر موشکی ما بارها و علناً گفته ایم که نظر کارشناسی وحرفه ای ما براساس عقیده راسخ مان این است که این مسئله ارتباطی با برنامه هسته ای ایران ندارد."

وی افزود:" این مسئله به ثبات راهبردی مربوط می شود و مستقیما بر زرادخانه راهبردی فدراسیون روسیه تاثیر می گذارد."

اما لاوروف به این مسئله نیز اشاره کرد که کشورش برای گفتگو با آمریکا آمادگی دارد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه یک سال و نیم پیش همکاری با آمریکا و اروپا درباره سپر موشکی را پیشنهاد داده بود.

وی تصریح کرد:" هنوز خیلی دیر نشده است. می توانیم روی میز مذاکره بنشینیم و اوضاع را بررسی کنیم."

لاوروف با ابراز تمایل روسیه برای همکاری نزدیک تر با غرب درباره اوضاع نابسامان افغانستان از سیگنالهای " باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران نیز استقبال کرد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.