اصلاح طلبان حاضر به گفتگو بر مبنای طرح مطهری بودند/ خاتمی می ماند

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب اظهارداشت: طرح نیامدن خاتمی به عرصه انتخابات آتی برای ممانعت از اجماع نسبی اصولگرایان حول محوررئیس جمهور فعلی درگذشته نیز از سوی برخی اصولگرایان معتدل مطرح شده بود و در صورت محقق شدن می توانست، راهکاری برای گشودن یک رویکرد انتخاباتی با این سرفصل باشد.

وی افزود: مدتها قبل این بحث به طور جداگانه در دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مطرح شد اما هیچگاه به گفتگوی رسمی بین دو جناح منجر نشد.

عطریانفر زمان طرح این موضوع را مربوط به 4 ماه قبل دانست و ادامه داد: اگراین موضوع به صورت جدی دنبال می شد،اصلاح طلبان نیز با خواست اصولگرایان معتدل همراهی می کردند، اما به دلیل اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، طرفین بستر را برای نامزدهای اختصاصی خود فراهم کردند در حالی که این طرح می توانست بستری برای تفاهم باشد.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی همچنین گفت : اصولگرایان تصور می کردند شاید خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات آتی ابراز تمایل نکند و شرایط را برای این اقدام مناسب نداند و یا از سوی شخصیت های مطرح نظام از حضور در انتخابات منع شود اما هنگامی که چنین اتفاقاتی رخ نداد و خاتمی کاندیداتوری خود را در انتخابات آتی رسما اعلام کرد، اصولگرایان مجددا به طرح چنین موضوعی پرداخته اند حال آنکه پرداختن به چنین طرحی در شرایط حاضر دیرهنگام است.

وی در ادامه درباره صحت این موضوع که آیا خاتمی راه هایی را برای انصراف خود از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم باز گذاشته است، تصریح کرد: با توجه به توقف طولانی مدت خاتمی در مقام تردید و بر حسب تاویلی که خود مبنی بر تبدیل تردید به تدبیر داشت، این موضوع را پس از اعلام رسمی کاندیداتوری از سوی وی قرین به صحت نمی دانم.