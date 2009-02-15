فشار زیاد به واحدهای تولیدی برای کاهش قیمتها صوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، گلنار نصراللهی افزود: رونق واحدهای تولیدی فعال در صنعت در کاهش قیمت تمام شده تولیدات موثر است و هم اکنون وضعیت قیمتی کالاهای نساجی در بازارها به تعادل کامل رسیده است.

وی تصریح کرد: به علت فشاری که از طرف واردات محصولات روی این صنعت وجود دارد، اصولا کاهش قیمتها برای جذب بیشتر مصرف کنندگان از مهم ترین خواسته واحدهای تولیدی است اما آنچه اکنون در بازار نساجی وجود دارد، تقریبا کف قیمت است.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن گفت: آمارها نشان می دهد هم اکنون حتی قیمتهای مواد اولیه کمی در حال افزایش است و این امر حاکی از آن است که قیمتها به حال تعادل رسیده و وارد آوردن فشار بیش از این حد به واحدهای تولیدی برای کاهش قیمتها صوری است.

نصراللهی با اشاره به اینکه قیمتهای جهانی نساجی نیز هم اکنون درحال تثبیت شدن است خاطرنشان کرد: در هفته اخیر حتی قیمت برخی مواد اولیه تا حدودی افزایش یافته است، بنابراین فشار برای کاهش بیش از حد قیمتها، کمبود نقدینگی در واحدهای نساجی، عدم گردش کار، بیکاری کارگران، خروج واحدها از چرخه تولید و کاهش عرضه کالا شده و در نتیجه افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: شاخصها در این صنعت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نتوانسته اند به اندازه بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت فروش محصولات خود را افزایش دهند و با وجود آنکه این کاهش قیمتها به نفع صنایع نساجی است و واحدهای تولیدی از آن استقبال می‌کنند، اما کاهش قیمتها حد و مرز مشخصی دارد و کاهش بیش از این حد بعید است.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن توضیح داد:‌ از آنجا که هم اکنون وضعیت قیمتی کالاهای نساجی در بازار به تعادل کامل رسیده و قیمت های موجود اکنون کف قیمت است، از دید کارشناسان زمان حاضر بهترین زمان برای خرید تلقی می شود.