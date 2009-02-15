جزئیات رتبه جهانی ایران در 42 رشته علمی / جهش علمی کشور در سال 2008

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران از نظر آماری در سال 2008 در تولید علم به طور چشمگیری موفقیت به دست آورده است، گفت: در این سال تولید علم ایران به 13 هزار و 568 مقاله رسید در حالیکه در سال 2007 تعداد 9 هزار و 61 مقاله از ایران در ISI به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به آمار تولیدات علمی ایران در 40 روز گذشته از ابتدای سال 2009 میلادی گفت: تولید علم ایران در 40 روز اخیر به هزار و 654 مقاله رسیده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: وقتی این رقم را با 24 ژانویه 2009 مقایسه می کنیم، مشاهده می شود که بیش از 600 مورد بر تولیدات علم ایران در فاصله 2 هفته تولید شده است.

معرفی برترینها در رشته شیمی

وی برترین مقالات و دانشمندان ایران در 3 رشته شیمی، مهندسی و فیزیک را معرفی کرد و گفت: کلیه مقالات اثر بخش علمی ایران در رشته شیمی در فاصله 10 سال از سال 1998 تا 2008، 11 هزار و 159 مقاله بوده که در کل 57 هزار و 353 استناد یعنی 14/5 استناد به هر مقاله را به خود اختصاص داده اند. در این رشته مقاله اول از دکتر محمد علی زلفی گل است که با 135 استناد رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

مهراد ادامه داد: رتبه دوم در این رشته به مقاله دکتر صالحی، دکتر دبیر، دکتر زلفی گل با 121 استناد و رتبه سوم به مقاله دکتر دانشور، دکتر سالاری دکتر خطایی با 105 استناد تعلق دارد.

وی با اشاره به اثربخش ترین مقالات ISI در رشته فیزیک طی 10 سال مورد بررسی به مهر گفت: در این رشته 3 هزار و 543 مقاله از ایران در ISI منتشر شده است که 14 هزار 636 استناد را به خود اختصاص داده اند.

رتبه ایران در رشته های مختلف مهندسی نفت / 8

پزشکی تروپیکال / 9

نساجی / 9

شیمی و بلور شناسی / 11

ترودینامیک / 12

مهندسی ساخت / 12

شیمی آلی / 13

ریاضی کاربردی / 13

زمین شناسی / 13

پلیمر / 14

مهندسی شیمی / 15

مکانیک / 15

فیزیک / 15

ریاضی / 15

مهندسی هسته ای / 15

مهندسی صنعتی / 15

سوخت و انرژی / 16

علوم دامی و لبنی / 16

مهندسی عمران / 17

کامپیوتر / 17

شیمی پزشکی / 18

مهندسی فلزات / 18

کشاورزی / 18

پزشکی داخلی / 19

دامپزشکی / 19

سم شناسی / 19

اتوماسیون / 19

سیستمهای کنترل / 19

سرامیک / 19

مهندسی اقیانوس شناسی / 19

شیمی تجزیه / 20

ارتباطات راه دور / 20

تکنولوژی ساختمان / 20

شیمی فیزیک / 20

صنایع غذایی / 20

نانوفناوری / 20

شیمی کاربردی / 20

تحقیق در عملیات / 21

علم مدیریت / 21

علوم کامپیوتر جنبه سخت افزاری / 21

منابع آب / 21

کتابداری و اطلاع رسانی / 21 معرفی برترینها در رشته فیزیک

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: مقاله اول در رشته فیزیک از سازمان انرژی اتمی ایران است که با همکاری دانشمندان بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، رومانی، اسکاتلند و الجزایر نوشته شده است. این مقاله 476 استناد به خود اختصاص داده و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: مقاله دوم در رشته فیزیک نیز با 212 استناد به دکتر گروسی و مقاله سوم با 184 استناد به دکتر کاردار و دکتر گلستانیان اختصاص دارد.

معرفی برترینها در رشته مهندسی

مهراد آمار تولید علم اثربخش ایران در رشته مهندسی در 10 سال اخیر را 6 هزار و 271 مقاله عنوان کرد و گفت: استنادهایی که به این مقالات شده 16 هزار و 466 مورد است و مقاله اول در این رشته به جوانبخت، گنجعلی، عشقی، شرقی، شمسی پور با 86 استناد اختصاص دارد. این مقاله علیرغم اینکه در علم شیمی نوشته شده در طلایه داران علم ISI در رده مهندسی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: مقاله دوم این رشته به دکتر گنجی و دکتر صدیقی از عضای هیئت علمی مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران با 76 استناد تعلق دارد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مقاله سوم در رشته مهندسی را نیز اعلام کرد و به مهر گفت: رتبه سوم در این رشته به دکتر قدسی پور و ابراین با 74 استناد تعلق دارد.

مهراد اضافه کرد: این تولیدات، کل تولیدات علمی ثبت شده ایران در ISI هستند و موارد اعلام شده تنها مربوط به برترینها، پراستنادترین مقالات و دانشمندان ایرانی در رشته های فیزیک، شیمی و مهندسی است.

رتبه ایران در رشته های مختلف

وی همچنین با اعلام رتبه تولیدات علمی ایران در برخی رشته ها در ISI اضافه کرد: ایران در سال 2008 در مهندسی نفت رتبه 8، در پزشکی تروپیکال و نساجی رتبه 9 را به طور مشترک، در شیمی و بلور شناسی رتبه 11، در ترودینامیک و مهندسی ساخت رتبه 12، در شیمی آلی، ریاضی کاربردی و زمین شناسی رتبه 13، در پلیمر رتبه 14، در مهندسی شیمی، مکانیک، فیزیک و ریاضی، مهندسی هسته ای و مهندسی صنعتی رتبه 15 و در رشته سوخت و انرژی، علوم دامی و لبنی رتبه 16 را در مقایسه با سایر کشورهای جهان به دست آورده است.

مهراد رتبه ایران را در رشته مهندسی عمران و کامپیوتر 17 اعلام کرد و به مهر گفت: ایران در شیمی پزشکی، مهندسی فلزات و کشاورزی رتبه 18، در پزشکی داخلی، دامپزشکی، سم شناسی، آلرژی، اتوماسیون و سیستمهای کنترل، سرامیک و مهندسی اقیانوس شناسی رتبه 19، در شیمی تجزیه، ارتباطات راه دور، تکنولوژی ساختمان، شیمی فیزیک، صنایع غذایی، نانوفناوری، شیمی کاربردی رتبه 20 و در رشته تحقیق در عملیات، علم مدیریت، علوم کامپیوتر جنبه سخت افزاری، در منابع آب و کتابداری و اطلاع رسانی رتبه 21 را در سال 2008 از آن خود کرده است.

وی افزود: تولیدات علمی در این رشته ها به صورت تخصصی و در مقایسه با 94 کشور جهان اعلام شده است.