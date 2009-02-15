وزیر بهداشت به مهر خبر داد: ممنوعیت انتقال دستیاران و دانشجویان دکتری از خارج به داخل کشور

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: دستیاران ایرانی که تحصیل خود در خارج از کشور را از سال 2008 آغاز کرده باشند حق انتقال به دانشگاههای داخل را ندارند.

وی افزود: البته پیش از این دستیارانی که قبل از سال 2008 تحصیل خود را آغاز کرده باشند تنها به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه منتقل می شدند که هم اکنون این انتقال هم محدودتر از گذشته شده است.

وزیر بهداشت یادآور شد: محدودیت انتقال دستیاران پزشکی به این دلیل است که وزارت بهداشت می خواهد کیفیت آموزش را حفظ کرده و فضای آموزشی را به شکل متناسب توسعه دهد.

وی در مورد انتقال دانشجویان دوره دکتری تخصصی که در خارج از کشور تحصیل خود را آغاز کرده اند و متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل کشور هستند به مهر گفت: در مورد دانشجویان دوره دکتری تخصصی هم به هیچ عنوان امکان جابجایی در داخل کشور وجود ندارد و تنها وضعیت کسانی که بورس خارج از کشور بوده اند و تقاضای تبدیل این بورس به داخل را دارند مورد بررسی قرار می گیرد.

لنکرانی خاطرنشان کرد: تعداد این افراد بسیار کم است که این موضوع باید در شورایی بررسی شود تا اگر شرایط لازم را داشته باشند اقدام لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین شرایطی از جمله عذر موجه این افراد،‌ تایید کیفیت نمرات و وجود ظرفیت مازاد در دانشگاه آموزش دهنده می تواند از شرایط خاصی باشد که بتوان به آنها برای انتقال به داخل کمک کرد که البته تعداد این افراد در سال به 10 نفر هم نمی رسد.