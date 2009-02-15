مشارکت افغانستان در بازنگری راهبرد ضد تروریستی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" در یک کنفرانس خبری مشترک با "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان گفت که وی طی نامه ای از "باراک اوباما" درخواست کرده که افغانستان در این بازنگری مهم نقشی داشته باشد .

کرزای گفت که هالبروک روز گذشته پیامی را به وی منتقل کرده مبنی بر اینکه اوباما این درخواست را پذیرفته است.

رئیس جمهوری افغانستان افزود: هیئتی از افغانستان به ریاست " رنگین دادفر اسپنتا" وزیر امور خارجه این کشور به واشنگتن خواهد رفت و در بازنگری راهبرد مربوط به جنگ علیه تروریسم مشترکاً با دولت آمریکا کار خواهد کرد.

هالبروک پنج شنبه شب وارد افغانستان شد و با مقامات و سیاستمداران افغان، فرماندهان نظامی و دیپلماتهای بین المللی پیش از گفتگو با کرزای در اواخر روز شنبه دیدار کرد.

وی پیشتر به پاکستان رفته بود و قرار است در ادامه سفر خود به هند برود.

