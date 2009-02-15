حداقل ارزش مناقصات شهرداریها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تصویب این طرح در کمیسیون متبوعش گفت: ارقام مندرج در قانون برگزاری مناقصات شهرداری ها متناسب با شرایط اقتصادی امروز کشور نیست.

وی با بیان اینکه سقف این ارقام در گذشته تعیین شده و با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور بسیار ناچیز است، تصریح کرد: در قالب این طرح قرار شده است تا با توجه به شرایط جدید و هماهنگ با دولت و در توافق با وزارت کشور میزان ارقام مناقصات در شهرداری ها افزایش یابد.

سبحانی نیا تصریح کرد: براین اساس شهرداری ها می توانند در قالب جدید به برگزاری مناقصات و معاملات خود بپردازند.

به موجب مصوبه امروز نمایندگان ماده 20 آیین نامه، مالی شهرداری ها اینگونه اصلاح شد: حد نصاب های تعیین شده در این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، شورای عالی استانها با تصویب هیئت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.

بر اساس این قانون، برگزاری مناقصات و معاملات به سه دسته معاملات جزئی ( با مبلغ کمتر از یک میلیون ریال)، معاملات متوسط ( از یک تا 15 میلیون ریال و معاملات عمده ( با مبلغ بیش از 15 میلیون ریال) تقسیم شده اند.

مطابق مصوبه امروز مجلس این ارقام با پیشنهاد وزارت کشور و شورای عالی استانها و با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش خواهد بود .

این طرح با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.