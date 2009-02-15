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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

پایان جشنواره 27 /

"کودک و فرشته" هفت جایزه از بخش تجلی اراده ملی فیلم فجر برد

"کودک و فرشته" هفت جایزه از بخش تجلی اراده ملی فیلم فجر برد

فیلم سینمایی "کودک و فرشته" ساخته مسعود نقاش‌زاده با بردن هفت جایزه از بخش تجلی اراده ملی جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر رکورددار برگزیدگان این مراسم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر دیشب در سینما فرهنگ برگزار شد و در این مراسم 18 سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی جوایز خود را به آثار برتر اهدا کردند.

"کودک و فرشته" با هفت جایزه رکورددار این فهرست شد و پس از آن "زمانی برای دوست داشتن" و "پنالتی" چهار جایزه، "زادبوم" سه جایزه و "به کبودی یاس"، "پستچی سه بار در نمی‌زند" و "بیست" با دو جایزه در رده‌های بعد قرار گرفتند.



علی شادمان بازیگر "زمانی برای دوست داشتن"

فهرست اسامی برگزیدگان نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بخش تجلی اراده ملی فیلم فجر به ترتیب زیر است:

* وزارت آموزش و پرورش:
- لوح تقدیر به علی شادمان برای بازی در "زمانی برای دوست داشتن"
- لوح تقدیر به مونا احمدی برای بازی در "کودک و فرشته"
- لوح تقدیر به مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"
- لوح تقدیر به ابوالحسن داودی کارگردان "زادبوم"
- لوح تقدیر به انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"
- لوح تقدیر و 15 سکه تمام بهار آزادی به ابراهیم فروزش کارگردان "زمانی برای دوست داشتن"

* دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
- جواد اردکانی کارگردان "به کبودی یاس"
- فخرالدین صدیق شریف بازیگر "اخراجی‌ها 2"

* بنیاد توسعه راهبردی ایرانیان:
- ابوالحسن داودی تهیه‌کننده "زادبوم"

* بنیاد شهید و امور ایثارگران:
لوح تقدیر و سکه بهار آزادی به:
- جواد اردکانی کارگردان "به کبودی یاس"
- مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"
- انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"

* دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:
- مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"

* شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:
- انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"

* جشنواره روستا:
- علی لدنی تهیه‌‌کننده "پای پیاده"

* سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
- حسن کلامی تهیه‌کننده "کودک و فرشته"

* جمعیت هلال احمر:
- ابراهیم فروزش کارگردان "زمانی برای دوست داشتن"
- علی شادمان بازیگر "زمانی برای دوست داشتن"

* سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری:
- آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه "صداها"
- حسن فتحی کارگردان "پستچی سه بار در نمی‌زند"

* مرکز ملی فرش ایران:
- حسن فتحی کارگردان "پستچی سه بار در نمی‌زند"
- واروژ کریم‌مسیحی کارگردان "تردید"
- حسین لیالستانی فیلمنامه‌نویس "می‌زاک"

* مؤسسه ناجی هنر:
- عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست"

* مجمع کانون‌های فیلم و عکس دانشگاه‌های کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری):
- پرویز شهبازی کارگردان "عیار 14"
- پوران درخشنده تهیه‌کننده "بیست"

* نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:
- آرش سجادی حسینی کارگردان "موج سوم"

* نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
- جواد شریفی مسئول جلوه‌های ویژه "کودک و فرشته" و "موش"

* سازمان ورزش شهرداری تهران:
- سیدسعید سیدزاده تهیه‌کننده "پنالتی"

* مؤسسه آیین مهرورزی:
- محمدهادی کریمی کارگردان "امشب شب مهتابه"

* انجمن مدیران تولید:
- محمدصادق آذین مدیرتولید "درباره الی"
- بیتا منصوری مدیرتولید "زادبوم"
- رحمت عبدالله‌زاده مدیرتولید "کودک و فرشته" و "دلخون"

کد مطلب 834602

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