"کودک و فرشته" هفت جایزه از بخش تجلی اراده ملی فیلم فجر برد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر دیشب در سینما فرهنگ برگزار شد و در این مراسم 18 سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی جوایز خود را به آثار برتر اهدا کردند.

"کودک و فرشته" با هفت جایزه رکورددار این فهرست شد و پس از آن "زمانی برای دوست داشتن" و "پنالتی" چهار جایزه، "زادبوم" سه جایزه و "به کبودی یاس"، "پستچی سه بار در نمی‌زند" و "بیست" با دو جایزه در رده‌های بعد قرار گرفتند.





علی شادمان بازیگر "زمانی برای دوست داشتن"

فهرست اسامی برگزیدگان نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بخش تجلی اراده ملی فیلم فجر به ترتیب زیر است:

* وزارت آموزش و پرورش:

- لوح تقدیر به علی شادمان برای بازی در "زمانی برای دوست داشتن"

- لوح تقدیر به مونا احمدی برای بازی در "کودک و فرشته"

- لوح تقدیر به مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"

- لوح تقدیر به ابوالحسن داودی کارگردان "زادبوم"

- لوح تقدیر به انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"

- لوح تقدیر و 15 سکه تمام بهار آزادی به ابراهیم فروزش کارگردان "زمانی برای دوست داشتن"

* دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

- جواد اردکانی کارگردان "به کبودی یاس"

- فخرالدین صدیق شریف بازیگر "اخراجی‌ها 2"



* بنیاد توسعه راهبردی ایرانیان:

- ابوالحسن داودی تهیه‌کننده "زادبوم"

* بنیاد شهید و امور ایثارگران:

لوح تقدیر و سکه بهار آزادی به:

- جواد اردکانی کارگردان "به کبودی یاس"

- مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"

- انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"

* دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:

- مسعود نقاش‌زاده کارگردان "کودک و فرشته"

* شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت:

- انسیه شاه‌حسینی کارگردان "پنالتی"

* جشنواره روستا:

- علی لدنی تهیه‌‌کننده "پای پیاده"

* سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

- حسن کلامی تهیه‌کننده "کودک و فرشته"

* جمعیت هلال احمر:

- ابراهیم فروزش کارگردان "زمانی برای دوست داشتن"

- علی شادمان بازیگر "زمانی برای دوست داشتن"

* سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری:

- آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه "صداها"

- حسن فتحی کارگردان "پستچی سه بار در نمی‌زند"

* مرکز ملی فرش ایران:

- حسن فتحی کارگردان "پستچی سه بار در نمی‌زند"

- واروژ کریم‌مسیحی کارگردان "تردید"

- حسین لیالستانی فیلمنامه‌نویس "می‌زاک"

* مؤسسه ناجی هنر:

- عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست"

* مجمع کانون‌های فیلم و عکس دانشگاه‌های کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری):

- پرویز شهبازی کارگردان "عیار 14"

- پوران درخشنده تهیه‌کننده "بیست"

* نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

- آرش سجادی حسینی کارگردان "موج سوم"

* نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

- جواد شریفی مسئول جلوه‌های ویژه "کودک و فرشته" و "موش"

* سازمان ورزش شهرداری تهران:

- سیدسعید سیدزاده تهیه‌کننده "پنالتی"

* مؤسسه آیین مهرورزی:

- محمدهادی کریمی کارگردان "امشب شب مهتابه"



* انجمن مدیران تولید:

- محمدصادق آذین مدیرتولید "درباره الی"

- بیتا منصوری مدیرتولید "زادبوم"

- رحمت عبدالله‌زاده مدیرتولید "کودک و فرشته" و "دلخون"