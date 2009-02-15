فرستاده ویژه اوباما بار دیگر 8 اسفند راهی خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، این سفر با هدف فراهم کردن مقدمات سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ سوم و چهارم ماه آتی میلادی (13 و 14 اسفند) به منطقه صورت می گیرد.

کلینتون پس از حضور در کنفرانس کشورهای کمک کننده برای بازسازی نوارغزه به منطقه سفر خواهد کرد.

این کنفرانس 12 اسفند در قاهره برگزار خواهد شد.

جرج میچل اوایل ماه فوریه در نخستین سفر منطقه ای خود پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از فلسطین، اردن، مصر، عربستان سعودی و سرزمین های اشغالی دیدن کرد.