نخستین جشنواره تئاتر جوان فارس در کازرون پایان یافت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کازرون در حاشیه مراسم پایانی این جشنواره به خبرنگار مهر در کازرون گفت: در جشنواره مذکور که به مدت سه روز برگزار شد 9 گروه نمایشی از شهرستانهای شیراز، کازرون، آباده، ممسنی،استهبان، خرمبید، قیروکارزین و فسا شرکت کردند.

محمد مرحمتی افزود: هنر تئاتر طی این مدت در میان سایر هنرها مظلوم واقع شده و مسئولان باید برای رفع مظلومیت از این بخش اقدامات ویژه ای را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی و اجرای چنین جشنواره و برنامه هایی در سطح شهرستانها به طور حتم می تواند در رونق بخشیدن به تئاتر موثر باشد و هم اینکه مظلومیت را از چهره این هنر دور کند.

به گزارش مهر، در مراسم پایانی جشنواره ، هیئت داوران برگزیدگان جشنواره را بدین شرح معرفی کردند که بر این اساس، محمد خالقی نفر اول بازیگر مرد با نمایش "قلاده ای برای سگ مرده" از شهرستان کازرون برنده نیم سکه بهار آزادی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر شد.

همچنین سمیه مقامی نفر اول بازیگر زن در نمایش "پشت پرده" از شهرستان آباده برنده تندیس جشنواره، نیم سکه و لوح تقدیر و محسن مقامی نفر اول کارگردانی از آباده در نمایش "پشت پرده" برنده تندیس جشنواره، نیم سکه و لوح تقدیر شد.