استفاده بهینه از بانکداری الکترونیکی در رفع مشکلات نقدینی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر شعب بانک سپه استان گیلان صبح امروز در دیدار با مدیر موسسه مالی و اعتباری سینا اظهار داشت: توسعه بانکداری الکترونیکی، مدیریت صحیح بر نقدینگی، گسترش مراودات با بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، سیستم پول رسانی مناسب و همکاری با نماینده بانک مرکزی از استراژی مهم مدیران برای رفع مشکلات نقدینگی پایان سال است.

وی متذکر شد: کارکنان بانکها باید اهتمام خود را برای فرهنگسازی بین مشتریان برای استفاده صحیح از کارتهای الکترونیکی و دستگاههای کارت خوان در فروشگاه ها و بهره برداری مناسب از دستگاههای ATM شعب اقدام کنند.

مدیر بانک سپه گیلان در ادامه حمایت از تولیدکنندگان را امری ضروری دانست و افزود: کلیه مسئولان باید با توجه به زیرساختهای ضعیف اقتصادی در استان از تولید کنندگان حمایت کنند.

جالینوس با اعلام اینکه دولت اهداف و برنامه‌های مهمی را در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران دارد، گفت: حمایت از تولید، افزایش کیفیت و ارتقاء سطح فعالیتهای واحدهای تولیدی موجب ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی در منطقه می‌شود.

این مسئول در بانک سپه استان ادامه داد: توفیق در راه‌اندازی واحد تولیدی نشان‌دهنده هنر کارآفرین است که با وجود مشکلاتی چون تامین نقدینگی، مواداولیه و عدم ثبات در قوانین کار و قیمتها همچنان برای پیشرفت ایران تلاش می‌کند.