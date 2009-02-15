رایزنی لاریجانی با روسای مجالس سوریه و لبنان/ دعوت به کنفرانس فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی صبح امروز تلفنی و به طور جداگانه با همتایان سوری و لبنانی خود گفتگو کرد.

لاریجانی در این گفتگوها با اشاره به تحولات اخیر در سرزمین های فلسطین و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه، گفت: شرایط فراروی مردم فلسطین در غزه همچنان دشوار و غیر قابل تحمل است و مردم بیگناه تحت محاصره هنوز در وضعیت اسف باری زندگی می کنند.

وی ادامه داد: ضرورت کمک به بهبود شرایط زندگی مردم مسلمان فلسطین در غزه از سوی کشورهای مسلمان کاملا محسوس است و باید اقدامات موثرتری در این راستا صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اقدامات و تلاش های صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط را وظیفه ای انسانی و اسلامی توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در ادامه فرآیند حمایت از آرمان و مقاومت فلسطین کنفرانسی را در اواسط ماه آینده در سطوح روسای مجالس کشورهای اسلامی برگزار کند.

وی همچنین گفت: این کنفرانس فرصت مغتنمی برای رساندن ندای مظلومت مردم فلسطین در غزه به گوش جهانیان است. لاریجانی از همتایان سوری و لبنانی خود برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورد.

محمود الابرش رئیس مجلس نمایندگان سوریه نیز در گفتگو با لاریجانی ، ضمن تقدیر از مجموعه تلاش های کشورمان به ویژه اقدام مجلس شورای اسلامی در برگزاری این کنفرانس، آن را در جهت کمک به منافع بر حق مردم فلسطین برشمرد و گفت: اینگونه اقدامات، تاثیر قابل توجهی در یافتن راهی برای رفع مشکلات مردم فلسطین در غزه دارد و قابل تحسین است.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز با اشاره به مشکلات مردم فلسطین در نوار غزه و ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم تحت محاصره این منطقه، اقدام جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این کنفرانس بین المللی را حکیمانه و بسیار موثر خواند و مساعی جمهوری اسلامی در ارتباط با آرمان و مقاومت فلسطین را ستود و آمادگی کامل خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرد.