دو سئوال از سلیمانی در مجلس درباره اپراتور سوم و دولت الکترونیک

نادر قاضی پور که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد ، با اشاره به برنامه واگذاری اپراتور سوم به کشور امارات بیان داشت: سئوال اول من از سلیمانی درباره علت دادن امتیاز اپراتور سوم به شرکت اماراتی است.

نماینده ارومیه اضافه کرد: سئوال این است که وزارت ارتباطات چرا این امتیاز را به کشوری داده که نسبت به ایران ادعای ارضی دارد؟

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه شرکت اماراتی برنده مناقصه اپراتور سوم ، اجناس خود را از چین وارد می کند اظهار داشت: سئوال از وزیر ارتباطات این است که آیا شرکت های داخلی ایران نمی توانستند این اجناس را از چین وارد کنند؟!

قاضی پور در خصوص سئوال دیگر خود از وزیر ارتباطات گفت: مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی اعلام کرده ایران از نظر دولت الکترونیک در میان 79 کشور هفتادم شده است و سئوال من از وزیر ارتباطات در همین رابطه است.