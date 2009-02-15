کارفرمایان استان مرکزی ملزم به بیمه کردن پروژه های عمرانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون عمرانی استاندار استان مرکزی، ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان مرکزی که در محل معاونت عمرانی استانداری در اراک برگزار شد با اشاره به اینکه، عدم بیمه کردن پروژه ها مشکلاتی را در امنیت پروژه ایجاد می کند، افزود: کارفرمایان باید اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل و به موضوع اهمیت دهند.

هوشنگ بازوند خاطرنشان کرد: بیمه پروژه های عمرانی و اتخاذ تصمیم برای یکسان سازی شیوه عمل و انتخاب بیمه گر ضروری است و باید مورد توجه مدیران باشد.

وی در ادامه گفت: استفاده از بلوک های استاندارد در ساختمانها که این روزها افزایش پیدا کرده است از دیگر مصوبات است و استفاده از بلوک های پلی استایرین منبسط که برای سقف و دیوارهای ساختمان ها استفاده می شود باید دارای تاییدیه باشد و واحدهای تولید کننده نیز باید دارای استاندارهای تولید و مجوزهای لازم و اجباری باشند.

بازوند تصریح کرد: استفاده از بلوک های پلی استایرین منبسط غیر استاندارد در ساختمان ها خطرناک است.

در این جلسه پیشنهاد شد رای شناسنامه دار کردن مصالح ساختمانی که بلوک های پلی استایرین منبسط یکی از آنها است کارگروهی تشکیل شود.

معاون استاندار مرکزی در ادامه همچنین با اشاره به عدم پرداخت دیون و بدهی برخی پیمانکاران از سوی دستگاههای دولتی گفت: این موضوع درقالب پشنهادی از سوی شورای فنی به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود تا فرمانداران ملزمبه پرداخت بدهی های شهرستانی به پیمانکاران شوند.