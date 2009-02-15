مشاور سابق بلر پشت پرده جنگ عراق را فاش کرد ؛ فقط به خاطر نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، "دیوید کینگ" مشاور سابق " تونی بلر" از پشت پرده جنگ عراق پرده برداشت و گفت : تسلط بر نفت عراق یکی از عوامل اصلی حمله به این کشور بود.

وی درادامه اظهارات خود افزود : آمریکا به دنبال منطقه ای بود تا اینکه سرانجام عراق را مناسب یافت به گونه ای که این کشور به گزینه ای مناسب برای به راه انداختن جنگ تبدیل شد و در پی آن منابع طبیعی این کشور در کنترل آمریکا و همپیمانانش قرار گرفت.

اظهارات این مقام سابق انگلیسی با ادعای " تونی بلر " نخست وزیر سابق انگلیس در زمان حمله به عراق که گفت نفت عامل مهم حمله آمریکا و انگلیس به عراق نبود، کاملا متفاوت است.

دیوید کینگ افزود : جنگ عراق اولین جنگی بود که برای تسلط بر منابع طبیعی به راه افتاد و کشورهای همپیمان تصمیم گرفتند تا با به کارگیری قدرت نظامی خود منافع خود را تامین کنند.

وی درعین حال با رد ادعاهای مکرر مقامات آمریکایی و انگلیسی مبنی براینکه حمله به عراق با هدف از بین بردن تروریسم و برچیدن رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق به راه افتاد، گفت: آمریکا بعد از حمله نسبت به راه های انتقال نفت عراق بسیار نگران بود.

کینگ درادامه اینگونه اظهار عقیده کرد که این استراتژی ممکن است برای به دست آوردن دیگر منابع اصلی مانند آب، معادن و سرزمین های حاصلخیز هم به کار برده شود.