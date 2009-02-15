در نمایشگاه کتاب دانشگاهی باید آخرین دستاوردهای علمی عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلوعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: هرچه غنای علمی نمایشگاه‌ های کتاب بیشتر باشد به نهادینه کردن فرهنگ مطالعه کمک می‌کند و نمایشگاه‌ کتاب تبدیل به جایگاهی برای تشنگان علم می‌شود.

وی با بیان اینکه آخرین دستاوردهای علمی جهان باید درنمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی عرضه شود، افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاهی زمینه ای برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و دستیابی به آخرین اطلاعات علمی جهان فراهم می‌کند.

آجرلو با اشاره به اهداف چشم انداز 20 ساله، اظهارداشت: مهمترین محور این سند، توجه ویژه به کتابخوانی و توسعه منابع علمی پژوهشی در کشور است که این نمایشگاه کتاب دانشگاهی گامی موثر در راستای اهداف این سند محسوب می شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نمایشگاه کتاب همچنین محیط مناسبی برای تعامل و همکاری پژوهشگران و آشنایی اندیشمندان با منابع علمی ایجاد می‌کند.

آجرلو افزود: در عصری که نظریه جهانی شدن پی در پی مطرح می‌شود، باید بتوانیم از تجربه نمایشگاههای کتاب دانشگاهی دیگر کشورهای جهان برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب دانشگاهی استفاده کنیم.

نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتابهای دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 23 تا 27 بهمن ماه درسالن حجاب مرکز آفرینشهای فرهنگی- هنری برگزار می‌شود.