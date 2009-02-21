عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر فرایند دادرسی در منطقه یک شمیران از طریق سیستم رایانهای انجام میشود، اما به تازگی در برخی مجتمع های قضایی استانها دادرسی الکترونیکی آغاز شده است.
سالها از تشکیل مجتمع قضایی عدالت در تهران به منظور رسیدگی الکترونیکی به پروندهها میگذرد و از ابتدا بنا بود به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کند و پس از آن شاهد راه اندازی چنین مجتمعی در سراسر کشور باشیم. اما این امر تاکنون به دلایلی از جمله کمبود بودجه محقق نشده است.
با وجود اینکه مسئولان قوه قضائیه همواره عنوان میکنند باید دنبال راهکارهایی برای رفع اطاله دادرسی بود و در حالی که وجود مجتمعهای الکترونیکی میتواند در این امر بسیار تاثیرگذار باشد، اما گسترش این طرح در کشور به فراموشی سپرده شده است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه به مهر گفت: در صورتی که بنا داشته باشیم کل فرایند دادرسی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم این امر هزینهبر خواهد بود و دولت قادر به تامین این بودجه نیست.
بررسیها نشان میدهد رسیدگی الکترونیکی به پروندهها در دنیا کمسابقه است و این امر فقط در برخی ایالات امریکا و چند کشور آسیایی انجام میشود.
به طور حتم اجرای این طرح به صورت گسترده میتواند مردم را از معضل اطاله دادرسی و دستگاه قضایی را از حجم انبوه پروندههای ورودی به محاکم نجات دهد.
