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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

900 اثر تاریخی در سبزوار شناسایی شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: تاکنون 900 اثر تاریخی در شهرستان شناسایی شده است که از این تعداد 150 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار حشمت‌الله متین‌فر صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره میراث فرهنگی سبزوار افزود: اولویت اصلی این اداره حفظ و حراست از مواریث تاریخی و فرهنگی شهرستان، فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری جهت جذب گردشگران و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار تصریح کرد: تا کنون 4 منطقه نمونه گردشگری شهرستان مصوب شده و مبالغی در اختیار شهرداری سبزوار، بنیاد مسکن و منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان جهت مطالعه و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری قرار گرفته است.

متین فر با بیان اینکه 43 درصد آثار تاریخی شهرستان نیازمند مرمت است، گفت: مرمت، نگهداری و تعمیر 20 اثر تاریخی و فرهنگی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است که مرمت و نگهداری مجموعه آثار تاریخی آق قلعه، آرامگاه بیهقی، آرامگاه اسرار، آرامگاه کاشفی، مصلی تاریخی، مسجد جامع شهر و ... از آن جمله است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی مرمت آثار تاریخی را با توجه به تخصیص اعتبار، 80 درصد دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت اعتبارات به تناسب سال‌های گذشته از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده اما با توجه به تعداد آثار و لزوم احیاء نیازمند اعتبار بیشتری است.

متین‌فر در پایان تفکیک 8 بافت روستایی و یک بافت شهری، 50 اثر تعیین حریم شده، 20 اثر میله‌گذاری شده و 10 مورد نصب تابلو در آثار را از جمله اقدامات انجام شده این اداره عنوان کرد.

کد مطلب 834638

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