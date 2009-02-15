900 اثر تاریخی در سبزوار شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار حشمت‌الله متین‌فر صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره میراث فرهنگی سبزوار افزود: اولویت اصلی این اداره حفظ و حراست از مواریث تاریخی و فرهنگی شهرستان، فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری جهت جذب گردشگران و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار تصریح کرد: تا کنون 4 منطقه نمونه گردشگری شهرستان مصوب شده و مبالغی در اختیار شهرداری سبزوار، بنیاد مسکن و منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان جهت مطالعه و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری قرار گرفته است.

متین فر با بیان اینکه 43 درصد آثار تاریخی شهرستان نیازمند مرمت است، گفت: مرمت، نگهداری و تعمیر 20 اثر تاریخی و فرهنگی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است که مرمت و نگهداری مجموعه آثار تاریخی آق قلعه، آرامگاه بیهقی، آرامگاه اسرار، آرامگاه کاشفی، مصلی تاریخی، مسجد جامع شهر و ... از آن جمله است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی مرمت آثار تاریخی را با توجه به تخصیص اعتبار، 80 درصد دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت اعتبارات به تناسب سال‌های گذشته از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده اما با توجه به تعداد آثار و لزوم احیاء نیازمند اعتبار بیشتری است.

متین‌فر در پایان تفکیک 8 بافت روستایی و یک بافت شهری، 50 اثر تعیین حریم شده، 20 اثر میله‌گذاری شده و 10 مورد نصب تابلو در آثار را از جمله اقدامات انجام شده این اداره عنوان کرد.