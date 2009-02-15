افزایش طلاق الکترونیکی میان زوجهای مسلمانان هندوستان

یک سازمان حقوقی مستقر در هندوستان اعلام کرده است که نتایج تحقیق ازدواج و طلاق در هندوستان نشان می‌دهد طلاق از طریق پیام کوتاه، نامه الکترونیک و تلفن در میان جمعیت مسلمان هندوستان افزایش یافته است. به طوری که از 15 طلاق سال 2008 هشت طلاق از طریق پیامک، نامه الکترونیک و تلفن صورت گرفته بود. این درحالی است که هیئت حقوقی زنان مسلمان هندوستان طلاق به واسطه ابزار الکترونیک را ممنوع کرده است.

اقامه نماز باران در عربستان

پادشاه عربستان از مسلمانان این کشور خواست تا با تأسی به سنت نبی اکرم (ص) نماز باران را روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در سراسر این کشور اقامه کنند. وی از آنها خواست تا با توبه، استغفار، عبادت و دعا به درگاه خداند متعال خواهان نزول باران باشند و با پافشاری از خداوند بخواهند تا هر چه زودتر باران نازل کند.

شش مدرسه ابتدایی در بریتانیا غذای حلال ارائه می‌کنند

شش مدرسه ابتدایی در شهر پیترزبورگ بریتانیا یک روز در هفته غذای حلال را به فهرست غذایی خود استفاده می‌کنند. دانش‌آموزان مسلمان در روزهای دیگر هفته از غذاهای بدون گوشت استفاده می‌کنند. شورای شهر پیترزبورگ اعلام کرد که افزودن غذای حلال در مدارس براساس جمعیت نگاری این مدارس صورت گرفته است. تمام مدارس این منطقه دارای جمعیت قابل توجهی از مسلمانان هستند.

مخالفت شیخ الازهر با جریمه کسانی که بدون اجازه فتوا می دهند

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر قانون جدیدی را که طی آن افرادی که بدون اجازه فتوا صادر می کنند، رد کرد و گفت که هر کسی که فتوا می دهد می خواهد بهترین راه را برای شخص مشخص کند و نمی‌توانم که دهان آنها را ببندم و نمی‌توانم که شخص را از بیان نظرش محروم کنم. اما مؤسسات دینی و علمای مسلمان باید کسانی را که فتوا صادر می‌کنند نصیحت کنند.

انتقال 90 هزار حاجی در یک ساعت با قطار سریع‌السیر مشاعر مقدس

در پی امضای توافقنامه میان چین و عربستان به منظور ساخت قطارهای سریع السیر در مشاعر مقدس، قرار است 35 درصد آن طی حج سال آینده مورد بهره‌برداری برسد. این قطار می‌تواند در یک ساعت 90 هزار حاجی را از مسجدالحرام به مشاعر منتقل کند. این قطار سریع السیر منی، عرفه، مزدلفه را به مسجدالحرام و بالعکس مرتبط می کند. به طوریکه روز در عرفه 800 هزار حاجی جابه جا می‌شوند.