مجاهدین سابق افغان سلاح های خود را تحویل دولت می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عبدالمجید" والی ولایت بدخشان گفت که طی چند روز اخیر چند مجاهد دوران اشغال شوروی در این کشور تسلیحات خود را که بالغ بر 200 قطعه است به والی این ایالت تحویل داده اند.

عبدالمجید در گفتگو با این خبرگزاری افزود:"این مجاهدین به طور داوطلبانه طی یکی دو هفته گذشته تسلیحات خود را زمین گذاشته اند تا به این شیوه به ثبات و امنیت کمک کرده و روند بازسازی را تسریع بخشند."

وی اضافه کرد که تسلیحات تحویل داده شده به دولت شامل تسلیحات سبک و سنگین و بسیاری از آنها اسلحه کلاشینکف هستند.

والی بدخشان همچنین تصریح کرد که در کل طی سه سال گذشته و بر اساس برنامه خلع سلاح 4 هزار اسلحه شامل انواع مختلف از سوی افراد به والی بدخشان تسلیم شده است.