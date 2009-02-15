  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

مجاهدین سابق افغان سلاح های خود را تحویل دولت می دهند

مجاهدین سابق افغان سلاح های خود را تحویل دولت می دهند

چند مجاهد سابق افغانستان در استان شمالی شرقی بدخشان تسلیحات خود را تحویل دولت این کشور دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عبدالمجید" والی ولایت بدخشان گفت که طی چند روز اخیر چند مجاهد دوران اشغال شوروی در این کشور تسلیحات خود را که بالغ بر 200 قطعه است به والی این ایالت تحویل داده اند.

عبدالمجید در گفتگو با این خبرگزاری افزود:"این مجاهدین به طور داوطلبانه طی یکی دو هفته گذشته تسلیحات خود را زمین گذاشته اند تا به این شیوه به ثبات و امنیت کمک کرده و روند بازسازی را تسریع بخشند."

وی اضافه کرد که تسلیحات تحویل داده شده به دولت شامل تسلیحات سبک و سنگین و بسیاری از آنها اسلحه کلاشینکف هستند.

والی بدخشان همچنین تصریح کرد که در کل طی سه سال گذشته و بر اساس برنامه خلع سلاح 4 هزار اسلحه شامل انواع مختلف از سوی افراد به والی بدخشان تسلیم شده است.

کد مطلب 834644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها