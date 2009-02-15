عمیر پرتس خواستار تغییر در رهبری حزب کار رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمیر پرتس" که پس لرزه های جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان موجب کنار رفتن او از پست وزارت جنگ این رژیم جعلی شد اعلام کرده که نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد که حزب کار نیازمند تغییر در کادر رهبری خود است.

بر اساس این گزارش، حزب کار در انتخابات هفته گذشته توانست فقط 13 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست را کسب کند که این نتیجه ضعیف ترین نتیجه ای بود که حزب کار در طول حیات خود کسب کرده است.

عمیر پرتس در مصاحبه با روزنامه یدیعوت آحارنوت با اعلام خبر تصمیمم خود برای رسیدن به رهبری حزب کار گفت : تصمیم "ایهود باراک" رهبر فعلی حزب کار و وزیرجنگ رژیم صهیونیستی برای حضور در کابینه ائتلافی و ادامه فعالیت به عنوان وزیر جنگ بدون در نظر گرفتن خواسته حزب کار اقدامی یک جانبه بوده و به معنای خروج قطعی او از این حزب است.

پرتس در حالی به باراک هشدار می دهد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات از احتمال تبدیل شدن به یک مخالف کابینه سخن رانده بود.

پرتس تا زمان جنگ 33 روزه در سال 2006، سمت رهبری حزب کار و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت اما پس از شکست این رژیم از حزب الله لبنان، پرتس از این سمت ها کنار فت و هم اکنون فقط نماینده کنیست محسوب می شود.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود که در انتخابات هفته گذشته 27 کرسی کنیست را تصاحب کرده از حزب های رقیب خود دعوت کرده تا در کابینه ائتلافی به نخست وزیر وی حضور داشته باشند.