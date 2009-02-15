« دست پنهان » کاوشی بر مبانی و ابعاد انحراف در عزاداریها

امام حسن عسگری (ع ) خطاب به مومنین و شیعیان فرمودند : " تقوی الهی را رعایت کنید و زینت ما باشید نه مایه ننگ ما ، با رفتار خود همه محبت ها را به سوی خود جلب کنید و ( با رفتار مناسب خود) هر ( نسبت ) ناروایی را از ما دور کنید. " ( بحار الانوار ، ج 75 ، ص 372 )

آنچه ائمه هدی علیه السلام از محبین و شیعیان خود انتظار دارند ، هدایت همه ارادت ها و دوستی ها به سوی آنها و دفع هر شبهه و قبحی از ساحت قدسی آن انوار تابناک الهی است.

ارادت قلبی و ابراز احساسات خالصانه دوستداران اهل بیت علیهم السلام به محضر آن بزرگواران در طول قرون و اعصار موجب شده جهانیان رفتار و منش ما را وسیله شناخت بزرگان دین مان بدانند. از این روست که دشمنان مکتب اهل بیت نیز مترصد بدست آوردن نمونه هایی انحرافی از رفتارهای مذهبی و مناسبتی ما هستند تا بتوانند با عرضه آن به افکار عمومی دنیا ، نفرت و انزجار عمومی را بر ضد الگوهای پاک دینی ما برانگیزاند.

پایگاه اینترنتی و شبکه های تبلیغاتی استکبار از تصاویر شیعیان نا آگاهی که با رفتارهای نامناسب مانند قمه زنی ، چهار دست و پا راه رفتن و ... به خیال خویش قصد عرض ارادت به امام حسین (ع) را دارند ، سوء استفاده و شیعیان را انسانهایی عقب مانده ؛ متوحش ، غیر منطقی ، خشونت طلب معرفی می نمایند تا جنایات خود را مخفی نموده و در کشورهای اسلامی و شیعی تلاش برای کنترل و نظم بخشی جامعه غیر متمدن و بدوی جلوه دهند!

دست پنهان

نگاهی به تاریخچه، مبانی فقهی و بازتابهای قمه زنی در افکار عمومی

از سوی دیگر ، برخی سایت های تبلیغی یهودیت ، مسیحیت و وهابیت با ارائه این تصاویر ، ذهن مخاطبان را از فرصت فکر کردن و پذیرش مذهب متعالی و مترقی تشیع دور نگه می دارند. علی رغم کوشش وافر علماء دین ، مراجع عظام تقلید ، روحانیت متعهد و آگاه شیعه در تبیین و شناخت تاریخچه و سیر تطورات و زمینه های موضع گیری فقهی و اجتماعی در مورد قمه زنی ، در ایام عاشورای هر سال شاهد بروز و ظهور رفتارهای غیر منطقی عده ای افراد ناآگاه در تکرار قمه زنی ... هستیم.

این حرکات در افکار عمومی اینگونه القا کرده است که شیعیان هیچ شیوه ای جز حرکات و رفتارهای نامتعارف و غیر منطقی و خودزنی برای تبلیغ دین خدا و شریعت رسول خدا (ص) ندارند. در حالی که زنده نگاه داشتن دین مبین اسلام به قمه زنی و شبیه سازی و راه رفتن روی آتش مانند هندوها ، گل مالی کردن اعضاء بدن و گاه مانند حیوانات راه رفتن نیست و اساسا اینگونه رفتارهای غریبه با ساحت عقلانیت و معنا موضوع نهی بزرگان تشیع است . این یک واقعیت و حقیقت آشکاری است که پشت سر این توطئه علیه شیعیان پنهان شده است و روی زخمهای شیعیان نمک می پاشند.

فیلم فتنه ( Fitna ) عنوان فیلمی است که به ظاهر توسط یکی از نمایندگان مجلس هلند به نام "گریت ویلدرز" تهیه شده است. این فیلم موهن در تاریخ هشتم فروردین ماه 1387 ( 27 مارس 2007 ) از طریق سایت Live Leak به دو زبان انگلیسی و هلندی بر روی اینترنت نیز منتشر شد. در این فیلم که تنها با هدف مخدوش کردن چهره اسلام در افکار عمومی جهان ساخته شده است بسیاری از اتفاقات و کشتارهایی که در جهان انجام گرفته به گردن مسلمانان انداخته شده است. در عین حال تنها نکته منفی که سازندگان این فیلم توانسته اند نسبت به شیعیان در اثبات مدعای خود و معرفی چهره ای خشن از اسلام شیعی استفاده کنند صحنه های دلخراش قمه زنی در مراسم عزاداری است.

یکی از فعالترین و افراطی ترین سایتهای تبلیغی مسیحیت پایگاه "jesus-is-sovior" به معنی مسیح ، نجات بخش است ، می باشد. این سایت در بخش ادیان دروغین خود به معرفی تشیع می پردازد . ذیلاً به برخی از موارد تبلیغ منفی این سایت علیه تشیع جهت اطلاع اشاره می شود.

• لبیک، لبیک؟ خداوند دوست دارد والدینی را که خردمندانه سر بچه های خود را با تیغ براق می شکافند !؟ این است روش شیعه!؟ چه دین ارزشمندی !؟ این شیعیان را باید دوست داشته باشید ؟ خدای مسلمانان مهربان است؟

• شکافتن سر بچه های خردسال؟ (تیغ زنی ) این عمل بیانگر اوج تمدن مادران مسلمان می باشد که با خنجر فرق سر کودکان خود را می شکافند؟ باشد که امام حسین ( ع ) پاداش آنها را بدهد؟

• بچه های وحشت زده از ترس ضربه شمشیر بر فرق سر آنان؟ به صورت بچه های معصوم نگاه کنید؟ آنان ظریف تر از آن هستند که سرشان به دست مادران تحصیل کرده ، فرهیخته و متمدن بریده شود؟ در آینده چه بر سر این کودکان خواهد آمد ! ؟

• آنها بزرگ خواهند شد تا جزء بمب گذاران متعصب انتحاری شوند(!) این آن چیزی است که برای آنها اتفاق خواهد افتاد!؟

• شکافتن سر کودک ؛ والدین شیعه مسلمان خیلی تحصیل کرده و خردمند سر کودکان خود را به دو قسمت می شکافند و بر این باورند که امام حسین ( ع ) در روز عاشورا از آنان تشکر خواهند کرد!؟ آیا اسلام مکتب صلح است!؟

به گزارش مهر لازم به ذکر است که بسیاری از سایت های غربی با ارائه تصاویر قمه زنی در شهرهای مقدس شیعیان در عراق و ذکر ممنوعیت این مراسمات در دوران استبداد صدام، این اقدامات را سندی برای اثبات بربریت ذاتی شیعیان ( عراق ) و لزوم مهار و کنترل نظامی آنان قلمداد می نمایند! این تبلیغات در حالی است که علمای شیعه همواره مردم را از این نوع عزاداری های انحرافی و خرافی نهی کردند.

آری ؛ وقتی شیعه ، با شکافتن سر با شمشیرهای بلند ، خونین ساختن سر تا پای خود و پاره کردن بدن با زنجیر های تیغ دار معرفی شود ، آیا فرصتی برای بینندگان این صحنه ها ، برای اندیشیدن به مذهب استدلالی و نجات بخش تشیع باقی خواهد ماند؟ و آیا آسیبی که از این شمشیرها بر بدن آنان وارد می شود عمیق تر است یا زخمی که از این اعمال بر پیکره دین خدا می رود !؟