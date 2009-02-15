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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

هفته بیست و چهارم سری آ/

لاتزیو و ناپولی متوقف شدند/ همه نگاه‌ها به دربی میلانو

لاتزیو و ناپولی متوقف شدند/ همه نگاه‌ها به دربی میلانو

هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا از شب گذشته با تساوی خانگی تیم‌های لاتزیو و ناپولی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو دیشب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا در حالی که میزبان تورینو بود با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. ناپولی هم با همین نتیجه در زمین خود مقابل بولونیا به نتیجه تساوی رضایت داد.

این رقابت‌ها امشب با دیدار تیم‌های اینتر و میلان ملقب به دربی میلانو به اوج حساسیت خود می رسد.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آتلانتا - رم
* کالیاری - لچه
* جنوا- کاتانیا
* یوونتوس - سامپدوریا
* رجینا - پالرمو
* سیه نا - اودینزه

جدول رده بندی:
1- اینتر 53 امتیایز
2- یوونتوس 46 امتیاز
3- میلان 45 امتیاز
4- فیورنتینا 41 امتیاز
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18-تورینو 20 امتیاز
19- کیه وو 19 امتیاز
20- رجینا 16 امتیاز

کد مطلب 834684

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