به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمود انتظاری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: وجود خدمات کتابداری متنوع در قالب تالارهای عمومی و تخصصی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و 40 کتابخانه وابسته موجب شده که سالانه منابع مطالعاتی قابل توجهی برای این منظور تهیه شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 143 هزار نسخه کتاب چاپی در قالب منابع اهدایی و خریداری به منابع سازمان افزوده شده است.
رئیس بخش سفارش و فراهمآوری منابع سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد رضوی با اشاره به سامانه سفارش و فراهمآوری منابع کتابخانه مرکزی رضوی خاطرنشان کرد: این سامانه شامل پایگاههای مختلفی نظیر پایگاه تازههای کتاب فارسی و عربی، پایگاه تازههای سمعی، بصری و الکترونیکی، پایگاه تازههای منابع لاتین، پایگاه خرید منابع فارسی و عربی بر اساس فاکتورها برای گزارشهای مالی، پایگاه اطلاعات کتب ثبتی کتابخانهها، پایگاه تازههای نمایشگاه و پایگاه وجین منابع است.
انتظاری ادامه داد: این سامانه تحت وب و برای کتابخانههای زیر پوشش آستان قدس رضوی است که امکان استفاده از اینترانت یا اینترنت را دارند.
رئیس بخش سفارش و فراهمآوری منابع سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد رضوی ادامه داد: ایجاد پایگاه خرید و تازههای منابع لاتین، تفکیک منابع عربی از فارسی برای نتیجهگیری بهتر از آمارها و ایجاد پایگاه خرید منابع دیداری، شنیداری و الکترونیکی از برنامههای در دست توسعه این سامانه است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کتابخانه مرکزی و در آینده نزدیک کتابخانههای وابسته سطح شهر مشهد و کشور میتوانند از این سامانه استفاده کنند.
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