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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

مناطق نفت خیز قهرمان مسابقات لیگ وزنه برداری شد

مناطق نفت خیز قهرمان مسابقات لیگ وزنه برداری شد

رقابت‌های وزنه برداری لیگ برتر باشگاه‌های کشور شب گذشته با قهرمانی تیم مناطق نفت خیز جنوب به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال رقابت‌های وزنه برداری لیگ برتر باشگاه‌های کشور با حضور شش تیم مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، نفت زاگرس جنوبی فارس، پالایش و پخش کرمانشاه و نیروی زمینی ارتش شب گذشته در تالار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن تیم مناطق نفت خیز جنوب توانست با 85/39 عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را به خود اختصاص داده و به عنوان تیم اول ایران جواز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد.

بر اساس این گزارش، تیم‌های ملی حفاری ایران و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به ترتیب با 13/38 و 83/30 امتیاز عناوین نایب قهرمانی و سومی را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر دسته های مختلف هفته پایانی لیگ به شرح زیر است:

دسته 56 کیلوگرم
1- یعقوب پشوتنی از ملی حفاری ایران / یک ضرب: 109 کیلوگرم/ دوضرب: 141 کیلوگرم/ مجموع: 250 کیلوگرم
2- صادق نوروزی از مناطق نفت خیز جنوب / یک ضرب: 110 کیلوگرم/ دوضرب: 137 کیلوگرم/ مجموع: 247 کیلوگرم
3- گل بی اکتی از دانشگاه آزاد / یک ضرب: 110 کیلوگرم/ دوضرب:135 کیلوگرم/ مجموع: 245 کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم
1- سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 291 کیلوگرم
2- وحید رودبارانی از دانشگاه آزاد/ یک ضرب: 115 کیلوگرم/ دوضرب: 150 کیلوگرم/ مجموع: 265 کیلوگرم
3- علیرضا سیمانی از ملی حفاری ایران / یک ضرب: 118 کیلوگرم/ دوضرب: 144 کیلوگرم/ مجموع: 262 کیلوگرم

دسته 69 کیلوگرم
1- سید مهدی پانزوان از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 145 کیلوگرم/ دوضرب: 170 کیلوگرم/ مجموع: 315 کیلوگرم
2- مسعود چترایی از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 143 کیلوگرم/ دوضرب: 170 کیلوگرم/ مجموع: 313 کیلوگرم
3- علی پروانه از دانشگاه آزاد/ یک ضرب: 130 کیلوگرم/ دوضرب: 150 کیلوگرم/ مجموع: 280 کیلوگرم

دسته 77 کیلوگرم
1- رسول تقیان از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 154 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم/ مجموع: 344 کیلوگرم
2- شاهو جوانمردی از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 153 کیلوگرم/ دوضرب: 185 کیلوگرم/ مجموع: 338 کیلوگرم
3- یوسف محبی از نفت زاگرس جنوبی فارس / یک ضرب: 137 کیلوگرم/ دوضرب: 167 کیلوگرم/ مجموع: 304 کیلوگرم

دسته 85 کیلوگرم:
1- محمد حسین برخواه از مناطق نفت خیز جنوب / یکضرب: 158 کیلوگرم/ دوضرب: 198 کیلوگرم / مجموع: 356 کیلوگرم
2- حامد ابراهیمی از ملی حفاری / یکضرب: 152 کیلوگرم/ دوضرب: 197 کیلوگرم / مجموع: 349 کیلوگرم
3- احد سنجابی از دانشگاه آزاد / یکضرب: 150 کیلوگرم/ دوضرب: 185 کیلوگرم / مجموع: 335 کیلوگرم

دسته 94 کیلوگرم:
1- اصغر ابراهیمی از ملی حفاری / یکضرب: 175 کیلوگرم/ دوضرب: 208 کیلوگرم / مجموع: 383 کیلوگرم
2- نواب نصیر شلال از مناطق نفت خیز جنوب / یکضرب: 163 کیلوگرم/ دوضرب: 207 کیلوگرم / مجموع: 370 کیلوگرم
3- سعید جابری از هیئت وزنه برداری کرمانشاه / یکضرب: 155 کیلوگرم/ دوضرب: 190 کیلوگرم / مجموع: 345 کیلوگرم

دسته 105 کیلوگرم:
1- محسین بیرانوند از مناطق نفت خیز جنوب / یکضرب: 178 کیلوگرم/ دوضرب: 211 کیلوگرم / مجموع: 389 کیلوگرم
2- محمد رضا براری از ملی حفاری / یکضرب: 170 کیلوگرم/ دوضرب: 206 کیلوگرم / مجموع: 376 کیلوگرم
3- محسن شاه محمدی از دانشگاه آزاد اسلامی / یکضرب: 170 کیلوگرم/ دوضرب: 195 کیلوگرم / مجموع: 365 کیلوگرم

دسته 105+ کیلوگرم:
1- سعید علی حسینی از مناطق نفت خیز جنوب / یکضرب: 205 کیلوگرم/ دوضرب: 250 کیلوگرم / مجموع: 455 کیلوگرم
2- محمد صالحی از ملی حفاری / یکضرب: 197 کیلوگرم/ دوضرب: 240 کیلوگرم / مجموع: 437 کیلوگرم
3- مهدی میرزایی از نیروی زمینی ارتش / یکضرب: 160 کیلوگرم/ دوضرب: 205 کیلوگرم / مجموع: 365 کیلوگرم

کد مطلب 834699

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