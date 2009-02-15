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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

تکرار/ رهبر معظم انقلاب:

جوانان این ملت برتریها و درخشندگیهای خود را به اثبات رسانده اند

جوانان این ملت برتریها و درخشندگیهای خود را به اثبات رسانده اند

حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه ربع قرن فعالیت اتحادیه انجمنهای اسلامی شبه قاره هند و بیست و پنجمین دوره انتخابات این اتحادیه که با حضور نمایندگانی از دانشجویان ایرانی از سراسر کشور هند در 25 و 26 بهمن برگزار شد، پیامی صادر فرمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام که توسط حجت الاسلام محمدعلی نظام زاده نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در مراسم اختتامیه قرائت شد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجویان عزیز
هر چه زمان به پیش میرود، امید ملت ایران به نسل جوانِ درس خوانده و بالنده اش بیشتر میشود. جوانان این ملت در همه‌ میدانها توانسته اند برتریها و درخشندگیهای خود را به اثبات برسانند.

سیاست دشمنانِ ایران آزاد و سرافراز، در دورانهای گذشته، از کار انداختن بازوی جوان کشور بوده است؛ با وسوسه های نومیدساز، با کشاندن به بیهودگی و فساد، و با بسیاری ترفندهای دیگر.

این سیاست در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافته و ابزارهای پیشرفته ی ارتباطات به کمک آن شتافته است. ولی همّت و مسئولیت شناسی جوانان انقلاب نگذاشته است دشمنان ایران به هدف برسند.

پیشرفتهای علمی، اجتماعی و سیاسی کشور و حال و هوای شوق و همّت در میان نسل جوان نمایشگر افقهای روشنی است که ملت ایران شایسته‌  رسیدن به آن است.

عزیزان! با توکل به خدای حکیم و علیم و با فهم درستِ رسالتی که امروز بر دوش همه و به طور ویژه بر دوش جوانان است، راه آینده را هموار کنید.

فراگیری و پژوهش و نوآوری را وظیفه بدانید، و نیازهای امروز و فردای کشورتان را در گزینش رشته های درسی و نیز در همه‌ی برنامه‌های خود در نظر بگیرید. آینده متعلق به شما است. برای ساختن آن از خداوند کمک بخواهید و همه‌ی تلاشتان را به کار برید.

سیدعلی خامنه ای
26/ بهمن/1387

کد مطلب 834706

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