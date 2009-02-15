وضعیت بهداشتی جمعه بازار نوشهر مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله گلعلی زاده ظهر یکشنبه در جلسه شورای بهداشتی شهرستان در فرمانداری نوشهرافزود: برخی مواد غذایی مانند عرضه مرغ زنده، تخم مرغ فاقد مشخصات و مواد غذایی دیگر در این بازار به صورت نامناسب عرضه می شود.

وی اظهار داشت: این در حالی است که طبق قانون، عرضه هرگونه مواد غذایی از سوی دستفروشان ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: جاری شدن فاضلاب مجتمع های مسکونی به نهرها از دیگر مشکلات بوده که باید رفع شود.

گلعلی زده به هفته سلامت مردان اشاره و اضافه کرد: سن امید به زندگی بین مردان 71 و در زنان 73 سال است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر بیان داشت: 27 درصد مردان دارای اضافه وزن، هفت درصد دارای چاقی مطلق، 41 درصد دارای کلسترول خون هستند و 60 درصد مردان هیچ فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت ندارند.

وی یادآور شد: برای ارتقاء سطح سلامت مردان باید برنامه ریزی شود.