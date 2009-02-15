"دعوت به روایت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل همتی نویسنده و نمایشنامه‌نویس، کتاب "دعوت به روایت" را در 7 فصل نوشته و محور اصلی آن را بر شناخت روایت و نقش آن در 3 ژانر داستان، نمایشنامه و فیلمنامه قرار داده است.

وی در این کتاب همچنین به بنیاد ساختارهای کلاسیک و غیر کلاسیک، عوامل، عناصر، روشها و ابزارهای گوناگون آفرینش و روایت در داستان، نمایشنامه و فیلمنامه پرداخته است.

فصل آخر کتاب "دعوت به روایت" شامل نمونه‌ تمرینهای گوناگون و تجربه شده در کلاسها و کارگاههای مختلفی است که نویسنده کتاب تجربه کرده است.

اسماعیل همتی علاوه بر تالیف چندین داستان، نمایشنامه و فیلمنامه و پیشینه پژوهش در ادبیات باستانی و کهن ایران و جهان سالهاست که ادبیات داستانی و نمایشی را در دوره‌های آزاد و دانشگاهی تدریس می‌کند.

کتاب "دعوت به روایت" در 217 صفحه با شمارگان 1100 نسخه توسط انتشارات آبرخ منتشر شده است.